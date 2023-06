Locuitorii din New York vor vedea, cât de curând, cum sucursale ale Capital One, Citizens Bank și JPMorgan Chase își vor închide porțile în următoarele trei luni. O situație care va îngreuna accesul clienților la serviciile bancare de bază. Bank of America, Community Bank, KeyBank, Santander Bank și Wells Fargo vor închide și ele mai multe sucursale, informează Daily Mail.

19 sucursale urmează să fie închise în iunie, iulie și august

Oficiul Controlorului Monedei (OCC) prezintă zilnic un buletin informativ al băncilor care urmează să închidă sucursale. 19 sucursale urmează să fie închise în iunie, iulie și august.

Numărul tot mai redus al sucursalelor bancare înseamnă că clienții vor fi nevoiți să călătorească mai departe, la cea mai apropiată bancă. Persoanele vulnerabile și vârstnice riscă astfel să rămână fără un colac de salvare financiar.

JPMorgan Chase urmează să închidă cele mai multe sucursale

JPMorgan Chase urmează să închidă cele mai multe locații din New York în această vară (cinci), în timp ce Citizens Bank va închide patru. JPMorgan a anunțat la începutul acestei luni că va elimina un sfert din sucursalele băncii First Republic, după ce a preluat-o. First Republic a fost a treia mare bancă americană care s-a prăbușit în ultimele luni.

Într-o declarație pentru CNN, JP Morgan a precizat: „Aceste locații au volume de tranzacții relativ scăzute și sunt, în general, la distanță mică, cu mașina, de un alt birou First Republic. Clienții ar trebui să se aștepte să primească în continuare același nivel de servicii.”

Închiderile băncilor din SUA au atins un maxim istoric în 2021

JPMorgan a fost de acord să cumpere activele First Republic luna trecută, după ce Fed a decis închiderea sa. Falimentul First Republic a marcat al doilea cel mai mare eșec bancar din istoria SUA, după Silicon Valley Bank și Signature Bank. Eşecul dramatic SVB Financial Group (SIVB.O), a cărei activitate se concentra pe startupurile tehnologice, este cel mai mare faliment bancar din SUA de la criza financiară din 2008. Închiderile băncilor din SUA au atins un maxim istoric în 2021 – cu 2.927 de sucursale care și-au închis porțile, conform celor mai recente date S&P Global Market Intelligence. Se așteaptă ca această tendință să continue.

Wells Fargo & Co. a raportat cele mai multe închideri nete în 2021, 267, urmată îndeaproape de U.S. Bancorp cu 257 de închideri. Huntington Bancshares Inc. și-a redus amprenta sucursalelor cu peste 16%. Cele cinci state care au fost cele mai afectate au fost California, cu 269 de sucursale închise; Michigan, cu 247; New York, cu 221; Florida, cu 192; și Illinois, cu 153.

Schimbarea a fost accelerată de pandemie

Băncile americane au automatizat constant serviciile financiare, dar schimbarea a fost accelerată de pandemie. Anxietatea legată de transmiterea Covid-19 a descurajat gospodăriile să facă schimb de numerar și le-a încurajat să folosească aplicații digitale de plată, cum ar fi aplicația Cash a Venmo și Block Inc. Un studiu al Rezervei Federale a arătat o creștere cu 12,4% a tranzacțiilor digitale în primul trimestru al anului 2020 până în al doilea.