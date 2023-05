Rareș Bogdan susține creșterea salariilor profesorilor cu 25%

Din punctul său de vedere, Executivul nu va putea asigura profesori, dacă venitul lunar al unui profesor debutant nu este de 5.000 de lei. De aceea, el îl sfătuiește pe Adrian Câciu „să facă bine să stea cu picioarele în gheață, în apă rece și să caute acești bani”.

De altfel, Rareș Bogdan l-a jignit pe ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, spunând că lua contact cu școala doar ca să joace fotbal.

„Faptul că Guvernul a venit cu acest sistem de compensare salarială de 1.000 de lei, plus acel voucher de 1.500 de lei pentru carieră didactică, cred că ar trebui reevaluat, să se caute resurse bugetare și să se ajungă la o sumă care să ducă la procentul, până la sfârșitul anului, pe care profesorii l-au solicitat, adică undeva la 25%. Asta ar însemna o dublare a compensării salariale.

Jumătate din ei sunt cu facultățile făcute la privat, unii dintre ei la 30 de ani. Jumătate din ei au avut cu școala o legătură doar când treceau pe lângă școală când mergeau să joace fotbal. Cred că și cazul domnului Budăi nu este departe de această chestiune.

Nu poate să existe 2.400 de lei – 2.600 de lei pentru un debutant. Fără 4.000 – 5.000 de lei un debutant nu putem să asigurăm profesori. Domnul Câciu să facă bine să stea cu picioarele în gheață, în apă rece și să caute acești bani pentru că se lăuda până mai ieri că are 9 miliarde de… Păi, dacă are 9 miliarde, să facă bine să găsească și să rezolve problema!”, a declarat, duminică, Rareș Bogdan în cadrul unei intervenții telefonice la Realitatea PLUS.

Greva profesorilor va continua

Cu o zi în urmă, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” (FSE), Marius Nistor, a anunțat că greva profesorilor va continua şi că angajaţii din sistemul de învăţământ menţin solicitările privind majorarea salariilor cu 25%.

„Da, continuă (greva) până când vor hotărî colegii noştri”, a declarat, sâmbătă, Marius Nistor.

Potrivit spuselor sale, sindicaliștii din domeniul educației nu au fost chemaţi la noi negocieri cu Guvernul Ciucă.

Duminică, sindicaliștii din domeniul educației au transmis că Executivul este singurul responsabil pentru continuarea grevei profesorilor.

„Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie ”SPIRU HARET” consideră că Guvernul este singurul responsabil pentru continuarea acestei forme extreme de protest. După trei zile de pauză în negocieri, Executivul nu a venit cu o soluţie care să ducă la stingerea conflictului din educaţie.

Observăm cum Guvernul, prin purtătorul său de cuvânt, propune aceleaşi prime/vouchere pe care angajaţii din învăţământ le-au refuzat săptămâna trecută. Nu mai avem prim-ministru, nu mai avem miniştri cu care să negociem? De vineri am aşteptat invitaţia la discuţii, însă totul s-a redus la un mesaj transmis într-un briefing de presă susţinut de purtătorul de cuvânt al Executivului”, au transmis liderii sindicali într-un comunicat comun de presă.