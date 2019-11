Europarlamentarul Rareș Bogdan a reacționat, la România TV, după declarațiile Vioricăi Dăncilă de joi seara, care a negat că ar fi probleme cu banii de la buget și care a spus că nu i se pare normal că Rareș Bogdan a amenințat-o cu plângeri penale.

„După ce ai găsit colegii, domnul Cîțu și domnul Vela, mi se pare că e prea puțin ce i-am transmis doamnei Dăncilă. Nu este deloc în regulă ce au făcut acești oameni. Asta mă face să cred că nu mai are cu cine să se bată, dacă a ales un om din staff-ul de campanie. Situația pe care noi am găsit-o este mult mai gravă decât ne-am imaginat, dar nicioadă PNL nu va tăia o pensie, un salariu. Noi nu am venit pentru a face viața românilor mai grea, a declarat Rareș Bogdan.

