Rareș Bogdan nu vrea să apară un scandal în cadrul coaliției de guvernare

Rareş Bogdan a spus luni seară că nu va fi el cel care va porni un scandal în cadrul coaliţiei de guvernare întrucât contextul geopolitic actual nu permite apariția unui „război” în rândul guvernanților, dar a mărturisit că așteaptă momentul oportun pentru a vorbi despre toate nemulțumirile sale și despre toate jignirile care i-au fost adresate.

„Am promis numărului 1 şi numărului 2, la care ţin foarte mult, că nu voi fi cel care va porni vreodată un război în coaliţie pentru că înţeleg momentul geopolitic mai bine decât alţii şi pentru asta am ales să înghit eu de multe ori foarte multe jigniri sau să încalc eu, să-mi muşc buzele şi să merg înainte pentru că e un moment extrem de complicat. În fiecare zi când privesc spre răsărit îmi dau seama că lucrurile se complică din ce în ce mai mult şi ameninţarea este reală la adresa zonei, privind securitatea. Şi atunci am considerat că e mai important să avem o stabilitate decât să şarjez şi să dau. Ţin minte şi, la momentul oportun, voi servi toate cele pe care le-am acceptat”, a declarat europarlamentarul PNL.

PNL se opune populismului deșănțat și a promisiunilor deșarte

Acesta a zis, totodată, că mesajele non-populiste sunt mai importante decât populismul deşănţat sau decât promisiunile deşarte, lucru de care a ținut cont el, premierul României, Nicolae Ciucă, Klaus Iohannis şi colegii săi din Partidul Naţional Liberal (PNL).

„Noi am mizat pe echilibru, pe toleranţă şi pe responsabilitate. Am considerat că mesajele non-populiste sunt mai importante decât populismul deşănţat sau decât promisiunile deşarte. Eu am ţinut foarte mult asta, premierul, la fel, preşedintele şi colegii mei din conducerea Partidului Naţional Liberal pentru că e o perioadă în care trebuie să fim extrem de atenţi atât cu ceea ce putem să livrăm oamenilor, cât mai ales cu ceea ce putem să oferim societăţii româneşti, fără să producem dezechilibre majore”, a adăugat el.

Chiar dacă ne confruntăm cu mai multe crize suprapuse, europarlamentarul PNL a recunoscut că poate vedea şi partea plină a paharului întrucât țara noastră scapă, încetul cu încetul, de dependența de gazele naturale din Rusia.

„Eu am o teorie şi sunt destul de mult în Europa, văd şi partea pozitivă a paharului şi văd, depinde cum priveşti lucrurile, poţi fi un optimist, iar eu văd şi oportunităţile. Ştiu că în astfel de perioade, dacă joci corect şi dacă îţi evaluezi corect şansele, ai o şansă mare de a te repoziţiona la nivel regional. Primul lucru foarte important în acest în acest context pe care românii trebuie să-l ştie este că România, spre de deosebire de alte ţări europene, are o dependenţă extrem de redusă de gazul rusesc”, a precizat Rareş Bogdan, în cadrul unui interviu acordat pentru Realitatea PLUS.