Ministrul interimar al Internelor, Mihai Fifor a spus că nu își dorește repetarea evenientelor sângeroase din 10 august 2018. Acesta a lansat un avertisment clar înaintea protestelor care se anunță la finalul acestei săptămâni.

„In ceea ce priveste ziua de sambata, vreau sa va spun de acum ca nu fac decat un singur lucru: fac un apel catre toti cei care se vor afla in diferite puncte din Capitala sa protesteze pasnic si sa nu uite ca suntem un stat european, in care cetateanul are dreptul sa se exprime in mod liber. Este un lucru firesc, daca cetatenii doresc sa protesteze, sa o faca. Le solicit tuturor sa protesteze pasnic si respectand legea si tot ce inseamna un astfel de protest. Nu ne dorim sub niciun fel de forma sa mai vedem ce am vazut anul trecut pe 10 august”, a spus ministrul.

Declarațiile lui Fifor l-au scos din sărite pe europarlamentarul Rareș Bogdan. Acesta s-a dezlănțuit pur și simplu la adresa Guvernului, dar și a Jandarmeriei. Mai mult, fostul journalist i-a amenințat dur pe cei de la putere. “ Să nu cumva să îndrăzniți, ticăloșilor! Pe 10 august ați bătut și gazat oameni care protestau pașnic, femei, copii și bătrâni! Ați năvălit asupra unor oameni care aveau mâinile ridicate deasupra capului, un glob întreg a văzut o intervenție nejustificată! Ați hărțuit protestatarii, i-ați vânat pe străzi, ați bătut cetățeni străini, printre care și ziariști! Ați manipulat, ați montat scenete sângeroase pentru a vă justifica intervenția în forță! Ați prigonit apoi procurorii care au deschis anchetele! Le-ați cumpărat jandarmilor în regim de urgență veste antiglonț, iar pe cei care au coordonat porcăria i-ați avansat! Și ați spus organizațiilor internaționale că în România a avut loc o tentativă de lovitură de stat! Mai țineți minte consecințele economice ale acestor decizii incalificabile? Noi da! Să nu cumva să îndrăzniți! Dreptul la exprimare liberă a fost câștigat în 1989 și a fost plătit cu sânge! Eu atât vă spun!”, a tunat Rareș Bogdan pe o rețea de socializare.

