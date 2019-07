Opoziția face orice pentru a scăpa de Guvernul Dăncilă. Rareș Bogdan a dezvăluit întâlnirea secretă avută cu liderul PLUS, Dacian Cioloș, pe aeroport. Cei doi au făcut planul pentru un nou Executiv.

Europorlamentarul vrea ca PNL și USR-PLUS să dărâme Guvernul, dar îi anunță pe aceștia că nu au nicio șansă la prezidențiale. „Ne-am salutat, am stat de vorbă preț de un minut, două, nu mai mult. Fotografia este de azi. Am vorbit ca niște viitori parteneri de guvernare.

Domnul Klaus Iohannis va câștiga în fața oricărui adversar. Are în spate cel mai puternic partid din România, plus milioane de români. Noi am vrea adversar, în turul 2, de dreapta. Dacă ajunge cu stânga, în turul 2, ca câștiga cu 70-75%, pe când cu un reprezentant al dreptei ar lua 65%. Premier va fi reprezentatul celui mai puternic partid. PNL are, în sondaje, 30%, Alianța USR – PLUS are 23%.

Noi ne dorim anticipate după alegerile prezidențiale.”, a precizat Rareș Bogdan, la România TV.

Te-ar putea interesa și: