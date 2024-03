Eurodeputatul PNL Rareș Bogdan a vorbit miercuri despre competiția pentru obținerea postului de secretar general al NATO. El a declarat că este „absolut convins că pe biroul” președintelui Klaus Iohannis „există lista cu țările care o să îi dea susținerea”, sugerând că anunțul candidaturii lui Iohannis nu ar fi fost făcut fără un sprijin internațional prealabil.

Întrebat despre susținerea pe care o ar putea avea premierul olandez Mark Rutte, Bogdan a subliniat că „exista o susținere pentru premierul Rutte, până a existat contracandidat”. A evidențiat apoi contribuția României la frontierele Ucrainei, menționând că țara noastră a avut o conduită impecabilă în ceea ce privește deschiderea granițelor și fluxurile economice și umanitare către Ucraina.

„În momentul când există contracandidat, sunt absolut convins că experiența pe care o are președintele Iohannis la nivelul Consiliului European, forța pe care o are EPP la nivelul Consiliului, plus faptul că România a fost singura țară de la granița cu Ucraina care de la începutul războiului nu a făcut un pas în lateral.