Într-un interviu la DC News, Rareș Bogdan a scris că Liviu Dragnea nu va ajunge niciodată președintele României.

„Scriu următorul bilețel și îl las aici, la DC News: Liviu Dragnea nu va ajunge niciodată președintele României. După perioada ianuarie-februarie 2017, este singurul politician care a încasat o cădere dură”, a zis Rareș Bogdan.

Se pare că previziunile sale s-au îndeplinit în totalitate. Liviu Dragnea nu a ajuns președintele României, fiind condamnat la trei ani și șase luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Astăzi, fostul jurnalist îl susține pe Klaus Iohannis la prezidențiale așa cum a făcut-o și în 2014. S-a vorbit și despre o ceartă între cei doi, dar liberalul a negat totul.

„Nu, nu m-am certat cu președintele Klaus Iohannis. Din contra, ne înțelegem excepțional. Gândim la fel și abia aștept sa începem treaba in precampanie și apoi in campania electorală, umăr la umăr, atat in tara cat si in Diaspora. Vom fi peste tot. Stiu cine a lansat zvonurile acestea mizerabile, zvonuri cărora le-au căzut victime și oameni de maxima buna credinta, analiști, Editorialiști sau comentatori. Fără a avea vreo vina aceștia.

Unii sunt consilierii și camarila unui Președinte de partid, ceilalți sunt oameni dintr-o televiziune. Nu spun care. Spun doar ca sunt mâhnit ca vine de la ei. Deci sa fie clar, eu nu am făcut nimic care sa îl deranjeze pe Președintele Klaus Iohannis, dansul nu a făcut nimic care sa ma facă sa reactionez in vreun fel critic sau negativ. Din contra! Am fost și suntem o echipa pentru România. Veți vedea singuri. Nu spun mai mult. Luptam și Câștigam! #impreuna și in 2019!”, a scris Rareș Bogdan pe pagina lui de facebook.

