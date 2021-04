Cum se vor desfășura slujbele de Paști?

Europarlamentarul Rareş Bogdan a vorbit recent despre măsurile pe care românii vor trebui să le respecte în noaptea de Înviere.

„Intre cele doua declaratii este un interval de 48 de ore. Declaratia lui Citu a fost luni seara, cand pleca de la Vila Lac. A domnului presedinte a fost acum doua ore. Intre timp, Florin Citu s-a intalnit cu reprezentantii cultelor religioase, ma bucur enorm ca are acest dialog, iar dansii au dat asigurari ca vor respecta intocmai masurile.

La nivelul UE sunt 28 de milioane de persoane vaccinate, iar 2 milioane sunt numai in Romania. In Belgia sunt sub 300.000, Olanda are sub un milion, desi ne dau lectii si vor sa ne treaca si PNRR-ul prin mai multe controale”, a declarat Rareş Bogdan la România TV.

Reguli oficiale de Florii, Denii și Înviere

Anterior, cancelaria Sfântului Sinod a transmis noi informații legate de organizarea Slujbelor din perioada 24 aprilie – 7 mai 2021. Astfel, s-au făcut precizări privind procesiunile de Florii, Deniile, sosirea Luminii Sfinte și Învierea, dar și referitoare la sărbătoarea Izvorul Tămăduirii. Astfel, potrviti sursei citate, în contextul stării de alertă de pe teritoriul țării, credincioșii vor fi nevoiți să respecte toate normele impuse de autorități pentru limitarea răspândirii virusului.

Aceștia vor trebui să respecte distanța minimă de siguranță, dar și alte măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase, cum ar fi obligativitea purtării măștii de protecție.

„Îndrumări ale Cancelariei Sfântului Sinod, aprobate de Patriarhul României, privind slujbele care vor fi săvârșite în perioada dintre sâmbăta Floriilor și sărbătoarea Izvorului Tămăduirii (24 aprilie – 7 mai 2021), în condițiile stării de alertă.

Având în vedere că, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 432/8 aprilie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 369 din 9 aprilie 2021, starea de alertă a fost prelungită pe întreg teritoriul țării pentru o nouă perioadă de 30 de zile, începând cu data de 13 aprilie 2021”, a transmis Cancelaria Sfântului Sinod.

