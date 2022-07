Rareş Bogdan, despre aderarea României la Schengen: „Îi invit pe toți să facă presiune”

Așadar, europarlamentarul spune că a susţinut un discurs în plenul Parlamentului European despre progresele făcute de România pentru a fi primită în spaţiul Schengen.

„Am ţinut să fac asta pentru că era un moment festiv în care prelua preşedinţia Cehia, era prezent şi premierul ceh. Am avut un discurs mai tăios, mai direct, mai clar, aşa cum ar trebui să aibă toţi politicienii români pentru că eu şi mulţi alţii începem să fim deranjaţi de această dublă măsură.

Pe de o parte suntem mângâiaţi pe cap atunci când reacţionăm extraordinar în criza ucraineană, când dovedim bunătatea, bunul simţ, spiritul ospitalier şi venim în sprijinul unor oameni care sunt agresaţi. Am primit peste două milioane de refugiaţi, dar au rămas în jur de 160.000”, a declarat Rareş Bogdan la România TV.

Europarlamentarul spune că România are tot dreptul să nu fie umilită

De asemenea, Rareș Bogdan spune că „va trebui să apăsăm extrem de puternic”, deoarece „România are tot dreptul să nu fie umilită, are tot dreptul să fie respectată”.

„Suntem cei care am demonstrat că am investit în securizarea graniţelor. Am respectat întocmai toate cerinţele Europei. Tocmai de asta mi se pare că a trecut prea mult timp. 11 ani e mult prea mult! Am dat exemplul la începutul discursului că după trei ani de zile de la aderarea Cehiei, Cehia a intrat în zona Schengen.

Pentru noi este o chestiune deranjantă şi nu e o chestiune de aeroporturi şi de graniţe terestre. Este vorba şi despre statut pentru companii, de schimb comercial, de statut pentru românii aflaţi în zona Schengen.

Cred că va trebui să apăsăm extrem de puternic această pedală pentru că România are tot dreptul să nu fie umilită, are tot dreptul să fie respectată, are tot dreptul să aibă tot aceleaşi drepturi ca toate ţările europene. Nu suntem deloc altfel decât toţi ceilalţi”, a completat europarlamentarul.

Anterior, Rareș Bogdan a dat exemplu situația Cehiei, care în 2004 a devenit membră a UE, iar trei ani mai târziu a intrat în Spațiul Schengen.

„Cehia este membră a Uniunii Europene din mai 2004 și din decembrie 2007, membră Schengen. Vaclav Havel, marele politician, spunea, că în general petrolul nu ar trebui să fie mai important decât drepturile omului și nici decât drepturile natiunilor.

România este membră a UE din ianuarie 2007, iar 4 ani mai târziu îndeplinise condițiile pentru aderarea la Schengen. Suntem în 2022, dar încă așteaptăm”, a spus Rareș Bogdan.