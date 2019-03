Rareș Bogdan, amenințat de Liviu Dragnea. Jurnalistul i-a declarat război liderului PSD

„Până acum au zburdat. Începând de astăzi o să începem să ne ocupăm şi de ei, în sensul în care vom vorbi şi de asta. Câţi masoni sunt în acest partid, câţi securişti, care este legătură cu serviciile secrete. Despre toţi, şi despre vedetele care se urcă pe nişte liste şi despre foşti prim-miniştri care acum sunt plus, minus", a declarat Dragnea în cadrul conferinţei de la alegerile PSD Caraş Severin.

Rareş Bogdan i-a promis că, dacă intră în politică, până după Sfintele Paşi îl va chinui din studioul său şi va arăta adevărul despre „acest arendaş ce vrea să îngenuncheze complet România.

„Frica il face sa scuipe venin, disperarea il va face animal ranit, tavalugul oamenilor frumosi si liberi il vor scoate din spatiul public definitiv.

Infractorul catarat in fruntea PSD m-a amenintat astazi de doua ori. L-am calcat in picioare si l-am umilit ca jurnalist, il asigur ca daca intru pe terenul lui il voi zdrobi definitiv, iar partidul pe care il conduce inca spre pieire va ajunge dupa PNL si chiar USR-Plus! Se va clasa in cel mai bun caz pe locul 3. RAZBOI pana la capat. El sau Romania demna pe care o iubim in fiecare zi. Pana una alta, am sa ii raspund maine seara, duminica de la 21.00 la “Jocuri de Putere cu Rares Bogdan”, exclusiv pe RealitateaTv si RealitateaFm. Chiar daca as face pasul spre baricada politica, pana dupa Sfintele Pasti il voi chinui din Studioul meu si voi arata adevarul despre acest arendas ce vrea sa ingenuncheze complet Romania. Apoi, nu ar scapa, il voi calca in picioare din strada si din mai multe studiouri Tv si Radio sau platforme media locale, regionale si nationale.

P.S. Livache, crede-ma ca nu iti doresti sa vin si in Terenul tau, o sa va umilesc si acolo cum am facut-o de 6 ani si aici! Cei ca tine, Arsene-ciorapel, Nicolicea, Iordache, Oprisan-portofel, Dancila-minte putina si altii ca voi trebuie dispara din spatiul public romanesc”, a scris, pe Facebook, Rareş Bogdan.