Cutremur financiar: ROBOR a ajuns la cel mai mare nivel din ultimii 11 ani

Datele publicate miercuri de Banca Naţională a României (BNR) arată că indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 6,41% pe an, de la 6,28% pe an, marţi, un nivel mai mare fiind înregistrat în data de 24 noiembrie 2011, respectiv 6,42%.

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.

Indicele la 6 luni a crescut la 6,53% pe an

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 6,53% pe an, de la 6,41% pe an, iar ROBOR la 12 luni a urcat la 6,69% pe an, de la 6,58%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 1,86% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2021, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,17%.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

Care este impacul majorării dobânzii pentru ratele la credite

Raportul publicat anterior de BNR arată că evoluţiile au fost mixte în cazul creditelor de consum. Rata de neperformanţă aferentă creditelor de consum negarantate s-a situat cu 0,8 puncte procentuale peste nivelul de la decembrie 2019, însă în scădere cu 1,8 puncte procentuale în cazul creditelor de consum garantate.

„În cazul portofoliului de credite acordate populaţiei, îmbunătăţirea capacităţii de plată se datorează în principal creditelor ipotecare, pentru care rata de neperformanţă se situează cu 0,75 puncte procentuale sub nivelul pre-pandemic (decembrie 2019).

Pentru creditele de consum, evoluţiile au fost mixte, rata de neperformanţă aferentă creditelor de consum negarantate situându-se cu 0,8 puncte procentuale peste nivelul de la decembrie 2019, dar în scădere cu 1,8 puncte procentuale în cazul creditelor de consum garantate.

În schimb, riscul de dobândă este important pentru segmentul creditelor ipotecare, pe de o parte datorită maturităţii reziduale mult mai îndelungate în cazul acestor împrumuturi (18,5 ani în medie), dar şi proporţiei însemnate a creditelor cu dobândă variabilă (aproximativ 70%).

Astfel, o analiză a impactului majorării ratei de dobândă cu două puncte procentuale în cazul unui credit ipotecar cu valoare şi maturitate de nivel mediu, indică o creştere a serviciului datoriei lunar cu 17%. Se remarcă, însă, un factor important care are rolul de a atenua riscurile, respectiv introducerea limitării gradului de îndatorare (debt-service-to-income, DSTI), de la 1 ianuarie 2019, care a condus la reducerea ponderii debitorilor supra-îndatoraţi şi la creşterea capacităţii debitorilor de a absorbi şocuri negative precum cel curent”, este scris în raport.