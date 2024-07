În weekend sau la începutul săptămânii viitoare, Consiliu Politic Naţional va hotărî o dată pentru Congresul PSD, în cadrul căruia se va alege candidatul PSD pentru alegerile prezidențiale. Paul Stănescu, secretarul general al Partidului Social Democrat (PSD), a dat asigurări că există posibilitatea să fie şi un candidat independent stabilit de ei.

„Există posibilitatea să fie şi un candidat independent stabilit de PSD. Lucrurile stau aşa. Hai să clarificăm toată situaţia asta. Probabil că în weekendul ăsta sau la începutul săptămânii viitoare vom stabili un Consiliu Politic Naţional şi vom hotărî o dată a Congresului. La Congres are voie să participe toată lumea.

Totuși, el nu este de acord cu un candidat independent. Ar prefera ca persoana care va intra în cursa electorală din partea PSD să fie un social-democrat.

Acesta a reamintit că liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, nu este obligat să candideze pentru funcția de președinte al României. Chiar dacă este liderul partidului politic, tot trebuie să fie validată candidatura sa de către toți social-democrații, dacă se va decide să intre în cursa prezidențială.

„Partidul validează o candidatură, că e membru de partid, că este din afara partidului, dar preşedintele partidului are şi el opţiune personală. El, dacă vrea să candideze, totuşi trebuie să fie validat de partid. Şi Marcel Ciolacu, preşedintele partidului nostru, deci el trebuie să fie validat de partid. Şi acum sigur că el, ca preşedinte şi ca membru de partid, are opţiunea lui: candidez sau nu candidez. Are opţiunea lui.

Probabil că îşi va anunţa candidatura mai târziu sau nu, dar asta depinde şi de el, pentru că nu poate să meargă cineva să candideze care nu îşi doreşte acest lucru. Numai domnul Ciolacu ştie lucrul ăsta. Nu ştim noi, nici eu, nici (Mihai) Tudose, nici (Sorin) Grindeanu. E opinia personală a preşedintelui nostru, Marcel Ciolacu”, a explicat social-democratul.