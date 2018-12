PSD, acuzat de plagiat! De la cine a furat o inițiativă legislativă

Cel care acuză PSD-ul de plagiat este deputatul PNL, Florin Roman.

”In urma cu circa 3 luni de zile, in calitate de deputat, alături de colegul Corneliu Olar, depuneam amendament prin care propuneam alocarea din Fondul de rezerva al guvernului,pentru compensarea cu 50 la suta, a sumelor destinate bugetelor locale din zonele defavorizate, in special cele din Munţii Apuseni. Urmare a acestui statut, taxele şi impozitele plătite de cetăţeni sunt reduse la jumătate, însă, in aceiaşi proporţie sunt afectate bugetele locale. Din acest motiv, bugetele acestor comune şi oraşe pot asigura doar partea de funcţionare, nu şi de dezvoltare. Fiind vorba de o propunere a opoziţiei, guvernul PSDragnea s-a opus, având un punct de vedere negativ. Și ce sa vezi, in ultima şedinţa de guvern, acelaşi guvern adopta hotărârea prin care aloca aproape 18 milioane de lei pentru echilibrarea bugetelor locale din Munţii Apuseni! Adică exact ce prevedea amendamentul PNL. Nu este prima data când guvernul copy-paste fura ideile bune ale PNL. Apreciem faptul ca se face dreptate pentru comunităţile din zona Munţilor Apuseni, chiar dacă acest lucru se putea face mult mai repede, astfel încât aceşti bani sa se vada in investiţii. Acum, in prag de decembrie e şi târziu şi cam inutil. Dar bine ca le-a venit mintea la cap măcar acum.”, a scris Florin Roman pe o reţea de socializare.