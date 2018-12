ProTV spulberă audiența. Fenomenul de iarnă care face ravagii de 13 ani

Raluca Ionescu-Heroiu duminică, 09 decembrie 2018 | 0 Comentarii | 477 Vizualizari Autor:Vizualizari

Niciun Crăciun fără filmul SIngur acasă difuzat an de an pe ProTv. Este al treisprezecea an consecutiv în care filmul Singur Acasă domină audiențele din sezonul rece.