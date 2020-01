Peste 370 de persoane au fost rănite, sâmbătă, la Beirut, în violenţe între manifestanţi şi forţele de ordine, cele mai grave de la începutul în urmă cu trei luni a mişcării de contestare a clasei politice acuzate de corupţie şi inerţie.

Libanezii au ieşit din nou în stradă, duminică, în apropierea parlamentului. „Nu suntem speriaţi. Tot ce facem este pentru viitorul nostru şi al copiilor noştri”, a afirmat Bassam Taleb, un cizmar participant la protest.

„Ţara este paralizată. Statul nu face nimic, sunt cu toţii nişte hoţi. Şi dacă ai bani la bancă nici măcar nu poţi să scoţi o sută de dolari”.

Crucea Roşie Libaneză a anunţat că a tratat 220 de persoane rănite sâmbătă, iar dintre acestea 80 au ajuns la spital. Apărarea Civilă a precizat că 114 persoane au beneficiat de prim ajutor şi 43 au ajuns la spital.

Forţele Interne de Securitate au anunţat că 142 de poliţişti au fost răniţi.

Violenţele de sâmbătă au început în faţa uneia dintre intrările principale în parlament, în centrul Berutului. Contestatarii i-au atacat pe poliţiştii din forţele speciale, amplasaţi în spatele unor baricade. Manifestanţii, unii purtând măşti, au aruncat cu diverse obiecte, în special cu pietre, indicatoare şi crengi. Poliţiştii au ripostat folosind tunuri de apă şi gaze lacrimogene.

Duminică libanezii au ieşit din nou în stradă, în centrul Beirutului, însă în număr mai mic.

„They took everything – we have nothing left.” #Lebanonpic.twitter.com/4dKWWGuYXb

— nonouzi (@Gerrrty) 19 ianuarie 2020