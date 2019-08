Serviciile de ride sharing oferă clienților mai mult confort în timpul cursei, o ușurință mai mare în căutarea unei mașini precum și un grad crescut de transparență cu privire la costul total al cursei sau la traseul cel mai rapid.

Pe de altă parte, taximetria din România are standarde atât de joase și din cauza prețului extrem de mic per km, unul dintre cele mai mici din Uniunea Europeană.

În medie, atunci când apelezi la o firmă de taximetrie, ești taxat cu 1.4 lei/km. În continuare, vă prezentăm o demonstrație a lui Adrian Dîrnu, postată pe Clubul Taximetriștilor, menită să pună în balanță cheltuielile unui taximetrist și încasările sale.

„Hai sa va arat cum sta treaba cu calculul:

Un taximetrist ar trebui sa munceasca 8 ore pe zi 22 de zile pe luna…ca atat prevede codul muncii. Are cheltuieli pe luna 1000 lei amortizarea la o masina noua (logan full), 300 lei dispecerat, inca minim 1000 lei carburant (si inca 500 lei taxe, impozite, spalatorie, reviziile masinii plus alte cheltuieli). Are aproape 3000 lei lunar doar cheltuieli.

3000:22 zile inseamna 135 lei pe zi cheltuieli la 8 ore lucrate ca sa poata oferi taximetrie de calitate….

ASTA INSEAMNA 17 LEI PE ORA DOAR CHELTUIELI !!

Daca se mai adauga si salariul un 3000 net pe luna (ca taximetristii sunt soferi PROFESIONISTI si CALIFICATI si salariul lor nu poate fi salariul minim pe economie) asta inseamna inca 17 lei pe ora.

La salariul de 3000 lei net mai adauga si contributiile la pensii si sanatate inca 1000 lunar, adica inca 6 lei pe ora.

Asta inseamna 17lei cheltuieli +17lei salariu+6lei contributii = 40 lei pe ora

40 lei pe ora este minimul de incasari ca sa poti sa faci decent si legal taximetrie…adica 4 lei /km.

Asta inseamna incasari de minim 320 lei pe zi la 8 ore lucrate, daca taximetristul lucreaza ca pfa.

Daca ar fi angajat, mai adaugati inca minim 20 % si profitul firmei angajatoare, adica 8 lei pe ora….si ajungeti la un tarif de 4,8/km.

Media e de 2-3 curse pe ora….deci 16-24 de curse la 8 ore lucrate.

Cursa medie ar trebui sa fie intre 13 si 20 lei”.

