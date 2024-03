Mircea Fechet a oferit mai multe informații, unele mai puțin bune. În primul rând, a explicat că se așteaptă să vadă o atenuare la programul Rabla Plus, odată cu subvenția scăzută.

Un alt anunț făcut de ministru este că urmează să fie fabricată o mașină electrică în România. Ar urma să se întâmple începând chiar din acest an.

„Era de așteptat ca odată scăzută subvenția să vedem o atenuare. Am văzut un interes mare pentru persoanele juridice și un interes formidabil pentru autoritățile publice locale. Ne bucură și ne face să regândim cumva aceste chestiuni, pentru că un buget epuizat în minute generează și mulți nemulțumiți, nu ăsta e rolul unui program cu finanțare din AFM .

De asemenea, acesta a explicat că este prea devreme să fie trasă o concluzie cu privire la Rabla Plus. Programul ar putea fi redimensionat „din mers”, în funcție de importatori sau dealeri.

Cu privire la autoturismul electric fabricat în România, el a spus că este „o mare diferență” dacă mașină este fabricată peste ocean sau în România, sau pe continent. Există un „mecanism de prioritizare”, precum cel din Franța și alte țări. Totuși, acest lucru nu există în România, în momentul de față, deoarece autoritățile așteaptă să vadă ce pot finanța.

Acest lucru se va întâmpla anul acesta și e o mare veste pentru Ministerul Mediului, și pentru români în general, pentru că sufeream la acest capitol. Primele trei erau făcute fie în China, fie în SUA. Noi am tot vorbit despre modalități în care să finanțăm. E o mare diferență dacă e făcută peste ocean sau în România, sau pe continent, pentru că există mecanism de prioritizare, se întâmplă în Franța și în alte țări, încă nu în România, pentru că așteptăm să vedem ce putem finanța”, a mai spus Fechet.

„Cred că e prematur să trag concluzia, trebuie să așteptăm o perioadă suficientă de timp și e un dialog continuu cu importatorii sau dealerii, vom trage, bineînțeles, aceste concluzii cât de curând pentru a putea redimensiona din mers acest program. Marea veste pe care am primit-o în această săptămână este că în România, în sfârșit, se va produce un autoturism electric.

Ministrul Mediului a oferit apoi o informație care poate fi mai puțin plăcută pentru românii care preferă mașinile clasice, cu combustie internă. El a spus că nu se vor mai produce autoturisme noi din această categorie, începând din 2023.

De asemenea, a spus și că urmează să se mute din bani de la Rabla Clasic la Rabla Plus. În opinia lui, acest lucru este firesc. Rămâne de văzut care este părerea românilor și cum vor reacționa.

O parte din bani vor merge la alte bugete, spune el. Ministrul a explicat că un grup de lucru va stabili încă de săptămâna viitoare direcția în care vor merge în următorii cinci ani.

„Din 2035 nu se vor mai produce autoturisme noi cu combustie internă. Așa se va întâmpla, dând timpul înapoi vedem că avem 11 ani până în 2035. Eu nu cred că va mai dura până în 2035 pentru că îmi propun să se mute din bani de la Rabla Clasic la Rabla Plus. E firesc să se întâmple. Dacă am face un exercițiu matematic am putea să ne imaginăm că întregul buget de la Rabla Clasic ar fi atât de mic, că n-ar mai fi nevoie să discuți de această finanțare.

E nevoie ca aceste sume să se regăsească în alte bugete. Degeaba ai mașină electrică, dacă n-ai unde să o încarci. Am stabilit încă de săptămâna viitoare să avem un grup de lucru și să stabilim direcția unde mergem în următorii cinci ani. E firesc, și pentru prima oară am invitat și instituții financiare”, a conchis ministrul.