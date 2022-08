Procurorii delegați europeni din Bulgaria vor avea sediul în fosta clădire a Uniunii Forțelor Democrate (UFD) de pe strada Georghi Sava Rakovski nr. 134 din Sofia, a anunțat ministrul interimar al justiției, Krum Zarkov, pentru postul public de radio BNR.

„Este foarte probabil ca, în zilele următoare, adresa Parchetului European în Bulgaria să fie pe Rakovski 134, o clădire destul de cunoscută. aceasta este liberă în prezent și nu va fi nimeni evacuat. Următoarea etapă este angajarea procurorilor europeni delegați, iar astfel aceștia vor avea toate condițiile pentru a acționa independent și de a “trage cortina” asupra unor probleme pe care procuratura bulgară nu a reușit să le rezolve”, a spus Zarkov.

Sediul Parchetului European din Bulgaria va fi în fosta clădire a UFD

El a explicat că a semnat o scrisoare către Ministerul Dezvoltării Regionale și guvernatorul regional, pentru că imobilul de pe strada Rakovski 134 este proprietate public – privată și trebuie pusă la dispoziția Consiliului Judiciar Superior (CJS), care, la rândul său, îl va pune la dispoziția procurorilor delegați europeni, scrie Sega.

Krum Zarkov a mai spus că este foarte importantă și întrebarea privind atribuțiile procurorului general și cadrul constituțional în care își desfășoară activitatea.

„Și aici sunt lucruri care se pot face fără parlament. Printr-o altă interpretare extinsă a acestei supravegheri de legalitate, parchetul are practic posibilitatea să pună sub controlul său, sau măcar sub o anumită formă de frică, întreaga administrație a statului, puterea executivă, inclusiv miniștri. Această întrebare, odată pusă în fața Curții Constituționale, dacă el pune limite acestei atribuții, va fi foarte importantă pentru dezbaterile ulterioare”, a comentat ministrul interimar.

Guvernul de la Sofia pregătește ”o întrebare” pentru Curtea Constituțională

Krum Zarkov a anunțat că guvernul interimar urmează să pregătească o astfel de întrebare pentru Curtea Constituțională, iar în primele zile ale lunii septembrie aceasta va fi prezentată miniștrilor.

„Actuala componență a CJS arată că, atâta timp cât îl susține pe procurorul-general, procedura de înlăturare a acestuia nu poate ajunge la final, chiar dacă doi miniștri anteriori ai justiției – Ianaki Stoilov și Nadejda Iordanova – au arătat că un astfel de mecanism există”, a mai spus Zarkov.