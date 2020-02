Miercuri seara, ediția Pe Bune?! a fost lider de audiență pe toate segmentele de public și a înregistrat record de audiență în rândul publicului comercial: cea mai bună cotă de piață de la lansarea emisiunii, din anul 2017. Ieri seară, Pe Bune?! a obținut 6.4 puncte de rating și 27.7% share pe segmentul publicului comercial, format din persoane cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, față de postul de televiziune clasat pe locul doi, care a obţinut numai 2.7 puncte de rating și 11.5% share.

Câștigătorii ultimei ediții

„Ce pot să zic este că eu am mai fost pe la Pe bune?!, dar de data asta, bă băiatule, a fost nebunie totală, mai ales că noi ne cunoaștem foarte bine toți cinci. A ieșit ceva frumos. Eu întrebări mai tâmpite – în sensul frumos al cuvântului – nu am mai auzit. Am râs mult, m-am simțit foarte bine, încât la un moment dat am crezut că suntem la masă, la un șpriț. E Pe bune?! toată treaba”, a povestit Mihai Rait.

Cu multe glume și umor specific, Adrian Văncică și Costi Diță au știut cele mai multe răspunsuri și au câștigat ediția de aseară.

Săptămâna viitoare, Mihai Bobonete, Costi Diță și Cosmin Natanticu vă asteaptă la o nouă porție de râs Pe Bune?!, numai la PRO TV.

Te-ar putea interesa și: