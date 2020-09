Instalația dispune de două moto-compresoare Subsea HOFIM de la MAN Energy Solutions, care au înregistrat de la punerea în funcțiune un total de 80.000 de ore de funcționare cu o disponibilitate de aproape 100%.

Randi Elisabeth Hugdahl, vicepreședinte cu operarea Åsgard la Equinor, a declarat: „Suntem foarte mândri că instalația noastră submarină de comprimare a gazului a ajuns la cinci ani de funcționare, cu succes. Tehnologia submarină inovativă pe care am implementat-o ​​la Åsgard reprezintă un salt cuantic pentru industria energetică globală. Plasarea sistemului de compresie pe fundul mării în apropierea capurilor de sonde îmbunătățește ratele de recuperare și reduce costurile de capital și de exploatare. Mai mult, are avantaje esențiale sub forma îmbunătățirii siguranței pentru angajații noștri și a reducerii semnificative a amprentei de carbon. La baza tehnologiei submarine se află două sisteme de compresoare MAN HOFIM, care au funcționat la sarcină maximă de la pornirea în 2015. Performanța lor generală pe parcursul celor cinci ani de funcționare a depășit așteptările noastre.”

Basil Zweifel, vicepreședinte Vânzări și Execuție, Upstream și Midstream, la MAN Energy Solutions, a declarat: „Realizarea a 80.000 de ore de funcționare practic fără opriri sau întreruperi de la începutul producției în septembrie 2015 demonstrează fiabilitatea de neegalat a compresoarelor MAN Subsea HOFIM sisteme.”

Până la sfârșitul anului 2015, analizele au indicat că presiunea din rezervoarele Åsgard ar fi în cele din urmă prea mică pentru a asigura un debit stabil și o producție satisfăcătoare. Necesitatea comprimării a dus la instalarea unităților de moto-compresoare HOFIM de 2 × 11,5 MW care funcționează la 300 m sub nivelul mării pentru a menține debitul, deoarece presiunea rezervorului din câmpul de gaze Åsgard a scăzut în timp. Datorită tehnologiei submarine, viața productivă a rezervoarelor a fost prelungită cu încă 15 ani. Per total, în această perioadă se vor adăuga în jur de 306 milioane de bep.

Zweifel a adăugat: „Împreună cu Equinor și partenerul nostru Subsea Compression Alliance, Aker Solutions, am început un capitol complet nou pentru industria petrolului și a gazului în urmă cu cinci ani. Tehnologia noastră inovatoare, submarină, face recuperarea gazelor offshore mai durabilă și mai eficientă. În plus, sistemul nostru de compresoare extrem de digitalizat poate fi acționat de la distanță, ceea ce îl face soluția tehnologică ideală pentru aplicații de top unde este necesară o operare automatizată.”