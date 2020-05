„M-a bucurat foarte mult vestea că Fordul reporneşte producţia. Încă din momentul în care am aflat că Fordul reporneşte activitatea, am comunicat managerului companiei, CEO-ului, că voi fi prezent şi prezenţa mea la Ford este în primul rând pentru a arăta aprecierea pentru decizia de repornire a activităţii, de asemenea pentru a avea un dialog pentru a stabili cele mai bune soluţii de susţinere a companiei, a producţiei de automobile în general şi a industriei automotive din România, astfel încât această industrie fundamentală pentru economia românească să poată să îşi menţină şi chiar să îşi crească rolul”, a declarat premierul.

Orban a mai precizat că a observat eforturile depuse de Uzina Ford Craiova pentru protejarea angajaților care își desfășoară activitatea în cadrul companiei, în contextul epidemiei de coronavirus.

„De asemenea, am venit pentru că am auzit că au fost extrem de inovativi şi au avut soluţii extrem de originale privitor la protejarea angajaţilor şi în fiecare secţie în care am fost, în secţia de caroserie şi în secţia de motoare, am văzut aceste adaptări, aceste măsuri care au fost luate tocmai pentru a proteja sănătatea angajaţilor şi pentru a se asigura conducerea companiei că nu există riscuri pentru angajaţi să vină să îşi desfăşoare activitatea în companie”, a spus Orban.

Obiectivul cel mai important al Guvernului este ca, după depăşirea vârfului epidemiei de COVID-19, să susţină puternic economia pentru a reveni cât mai rapid la nivelul anterior izbucnirii pandemiei, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban.

„Am discutat de planul gradual de repornire a activităţii până la capacitatea maximă, de asemenea am discutat despre intenţia extrem de curajoasă, mai ales în condiţiile date, de introducere în fabricaţie a unor modele noi, care sunt convins că vor fi modele de succes, şi în mod clar am discutat despre măsurile pe care Guvernul poate să le ia pentru a susţine nu numai compania Ford, ci industria automotive şi economia în ansamblu.”