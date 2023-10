Preliminariile EURO 2024: FRF vrea sărbătoare cu tribune pline

Preliminariile EURO 2024: FRF dă startul vânzării de bilete pentru meciul României cu Elveția, de la București, de pe 21 noiembrie. Drumul tricolorilor spre Euro 2024 se încheie cu acest joc de pe Arena Naţională. La finalul partidei, România ar putea sărbători calificarea la turneul final.

Calculele în grupa României din preliminariile EURO 2024 sunt complicate. Asta, după ce Israel nu a mai jucat deloc în luna octombrie, din cauza războiului izbucnit acolo. Naționala adversă ar putea susține toate cele patru jocuri rămase în noiembrie.

România, Elveția și Israel luptă pentru primele două poziții în grupa I. Tricolorii au trecut pe locul 1 pentru moment, dar calculele în grupă sunt complicate, în contextul în care advesarele au mai multe meciuri decât noi de disputat în următoarea lună și jumătate.

Biletele pentru meciul cu Elveţia vor fi disponibile online, începând de luni, 23 octombrie, ora 12:00, pe site-ul bilete.frf.ro, dar şi în aplicaţia Fan Arena by FRF.

Preţurile biletelor:

35 lei – Peluze

60 lei – Tribune

300 lei – VIP albastru

500 lei – VIP roşu

Ca urmare a prezenţei numeroase a copiilor pe Arena Naţională, la meciul cu Andorra, în semn de mulţumire FRF va extinde sectorul Family Zone. Ea va fi pentru întreaga capacitate a celor două tribune. Astfel, copiii cu vârsta sub 14 ani au acces gratuit la ambele tribune, alegând tipul biletului (copil) în efectuarea comenzii. Biletele vor fi livrate în format digital, la adresa de mail înregistrată, după data de 5 noiembrie 2023.

Naționala are nevoie de minimum 3 puncte

Tricolorii sunt neînvinși în actualele preliminarii și visează la o nouă prezență la Euro, dar trebuie spus că băieții lui Iordănescu au nevoie de puncte din ambele dispute rămase de jucat (cu Israel și Elveția) pentru a nu sta la mâna rezultatelor.

Asta pentu că prima reprezentativă condusă de Edi Iordănescu mai are doar două meciuri de jucat, în timp ce Elveția are de evoluat în 3 dispute, iar Israel are 4 meciuri până la terminarea preliminariilor.

Situația este complicată în grupa tricolorilor, la fel și calculele. Calendarul pentru noiembrie este în continuare incert, după ce unul dintre meciurile Israelului nu a fost încă programat, iar speranțele oamenilor de acolo ar fi ca jocul cu Kosovo, fără o dată încă, să nu aibă loc tot luna viitoare, când sunt deja programate alte trei meciuri din preliminarii.