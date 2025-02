Cătălin Predoiu, noul președinte interimar al PNL, și-a preluat oficial mandatul și a anunțat că principalele obiective ale partidului sunt îndeplinirea programului de guvernare și câștigarea alegerilor prezidențiale cu Crin Antonescu drept candidat al coaliției.

În același timp, ministrul de Interne respinge acuzațiile lansate de Călin Georgescu, care l-a acuzat că ar fi trimis forțele speciale la adresa șefului său de campanie. Predoiu consideră aceste afirmații nefondate și subliniază că astfel de decizii sunt luate exclusiv de procurori și polițiști.

Cătălin Predoiu a fost desemnat președinte interimar al Partidului Național Liberal, în urma votului din Biroul Politic Național.

Acesta a declarat că va conduce formațiunea cu respect pentru lege și pentru valorile liberale, având ca obiective îndeplinirea programului de guvernare și câștigarea alegerilor prezidențiale cu Crin Antonescu drept candidat al coaliției.

Liderul liberal a subliniat că PNL își propune o campanie electorală care să răspundă așteptărilor cetățenilor și care să consolideze parcursul european al României.

În acest context, el a promis continuarea reformelor inițiate de președintele Ilie Bolojan atât în partid, cât și la nivel guvernamental.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Călin Georgescu a acuzat Ministerul de Interne că ar fi trimis mascați la domiciliul lui Radu Pally, coordonatorul său de campanie.

În replică, Cătălin Predoiu a respins ferm aceste acuzații, catalogându-le drept „ridicole, extrem de incorecte și de nedrepte”.

„Nu am trimis mascații la adresa niciunui cetățean niciodată. Nu este adevărat că am inspirat sau am ordonat un dosar dlui Georgescu sau oricărui alt cetățean. Nu e adevărat că mă ocup de dosare sau fac dosare sau mă interesez de dosare.

Nu am făcut-o niciodată nici ca ministru al Justiției, nici ca ministru de Interne. Asta la modul concret, cu privire la această situație, la această reclamație, să-i spunem, acuzație. O resping categoric. Este extrem de incorectă și de nedreaptă această acuzație la adresa mea”, a declarat Predoiu.