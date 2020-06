„Atunci când este raportată o problemă pe Google Maps, acționăm pentru a corecta eroarea cât de repede putem. Eroarea semnalată a fost eliminată prompt în acest caz. Așteptăm să primim decizia oficială a CNCD, iar apoi vom evalua următorii pași. Google încurajează conținutul generat de utilizatorii, pentru ca Google Maps să reflecte lumea reală.

Pe măsură ce tot mai multe persoane contribuie la Google Maps, continuăm să ne concentrăm pe a împiedica pe cei care încalcă politicile noastre, folosind o combinație de tehnologie și evaluare umană pentru a elimina conținut nedorit.” – au declarat reprezentanții Google.

De ce a fost amendată compania

Google România a fost amendată de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării cu 10.000 de lei după ce, în mai, tag-ul de pe Google Maps pentru locul în care se află Catedrala Mântuirii Neamului a fost schimbat în „Catedrala Prostirii Neamului Românesc”.

„Decizia Google București de a nu lua nicio măsură și de a nu informa Google Ireland Limited cu privire la schimbarea denumirii Catedralei Mântuirii Neamului în Catedrala Prostirii Neamului pe aplicația Google Maps reprezintă faptă de discriminare și încalcă dreptul la demnitate conform art. 2 alin. (1) și art. 15 din O.G. 137/2000, republicată.

S-a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale de 10.000 lei.

Colegiul director obligă partea reclamată să publice un rezumat al hotărârii cu link pe prima pagină a site-ului Google, varianta în limba română, timp de 10 zile. Se recomandă ca în viitor Google București să informeze acționariatul privind situații similare, să traducă codul de conduită și în limba română, totodată să accesibilizeze sistemul de raportare (inclusiv în limba română)”, potrivit unui comunicat al CNCD.

Ce spune președintele CNCD

Preşedintele CNCD, Asztalos Csaba, a afirmat că respectivul caz, de schimbare a tag-ului, „este o formă de discriminare, de umilire”.

„Se creează atmosferă degradantă, umilitoare. Noi am sancţionat Google România şi o să vedem ce o să zică instanţa. Şi am cerut Google România să publice un rezumat al hotărârii, am cerut să ia măsuri ca să controleze aceste tag-uiri, ca să prevină astfel de evenimente şi să îşi traducă termenii şi condiţiile în limba română”, a afirmat preşedintele CNCD.