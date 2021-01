Aceasta este povestea lui Simon Wilson, preluată de expertul român în sănătate publică, Răzvan Cherecheș: “După aterizare, am fost escortați de poliție înarmată, ni s-a alocat de către autorități un hotel și am fost conduși într-o zonă de așteptare. După procesarea documentelor, am fost conduși la un autobus printr-un culoar păzit de militari, ca să se asigure că nimeni nu părăsește zona alocată sau urcă în alt vehicul. Când am ajuns la hotel, am fost duși în camere unul câte unul, unde un polițist australian mi-a spus foarte explicit că dacă în următoarele 2 săptămâni părăsesc camera alocată fără aprobare voi petrece următorii 2 ani într-o închisoare australiană.”, a povestit cetățeanul de origine britanică.

“Testarea este obligatorie”

“Pentru următoarele 2 săptămâni mi s-au adus 3 mese pe zi în cutii de polistiren și tacâmuri de plastic (mâncarea a fost ok, dar nu puteam alege meniul). După 8 zile am fost testat COVID (testarea este obligatorie) – a fost prima dată când am văzut o altă ființă umană de când am fost izolat în hotel. Deși rezultatul testului a fost negativ, mi s-a spus că voi putea pleca din carantină doar după ce au trecut cele 14 zile de la sosirea în Australia.”, a relatat Wilson

“Sunt furios că Marea Britanie nu a luat măsuri rapide și eficiente”

“Sosirea acasă după cele 14 zile de carantină a fost șocantă: nimeni nu purta mască, restaurantele și magazinele erau deschise, viața era aproape ca înainte de pandemie. Sigur, Australia mai are cazuri COVID – de cele mai multe ori sunt persoane aflate în carantină sau care sunt izolate de urgență și granițele statale sunt închise (măsură foarte nepopulară). Fiind acasă în Australia de 2 luni, sunt furios că Marea Britanie (țară insulară, la fel ca Australia) nu a luat măsuri rapide și eficiente, ceea ce ar fi permis revenirea vieții și a economiei aproape la normal. Diferența esențială este una de leadership – în Australia s-au focalizat pe revenirea la normal, în Marea Britanie pe exerciții de imagine politică”, a spus Simon Wilson.