S-a născut în Guizhou, o provincie din China, în care oamenii erau foarte săraci. Părinții săi au fost profesori. În 1960, acesta a decis să se înscrie la Universitatea Chongqing, iar apoi s-a alăturat armatei, unde a lucrat ca inginer în unitatea de cercetare tehnologică.

„Am crescut într-un oraș mic, unde oamenii erau foarte săraci. Trăiam puțin mai bine decât vecinii noștri pentru că părinții mei au fost profesori. Când spun mai bine, mă refer că puteam adăuga sare atunci când găteam.”, își aduce aminte, zâmbind, antreprenorul.

În urma unei disponibilizări masive de personal, Ren a fost concediat. Ulterior, s-a mutat în Shenzhen şi s-a implicat în afacerile cu electronice.

Vindea piese de schimb pentru telefoane

Deși nu avea experiență, acesta a fondat, în 1987, compania Huawei Technologies, cu o investiţie de 21.000 de yuani (aproximativ 5.000 de dolari). La început, s-a ocupat cu vânzarea pieselor de schimb pentru telefoane, importate din Hong Kong.

Totul a început într-un apartament. Deși s-a spus că au primit bani din partea statului pentru a se dezvolta, Ren a negat totul.

„Nu am primit niciun ban din partea guvernului. Compania din Hong Kong a renunțat la colaborare și am fost nevoiți să ne dezvoltăm propriile noastre produse. Nu aveam altă soluție. Nu ne-am gândit la ce s-ar întâmpla dacă am eșua.”, a spus fondatorul.

„Am muncit zi și noapte. Dacă ne era somn, dormeam puțin, făceam un duș și reveneam la muncă. Nu am părăsit clădirea timp de o lună.”, mărturisea Liu Ke, fostul CEO Huawei Technologies România.

Visul fondatorului era să ajungă în primii trei jucători din industrie

Astăzi, Huawei Technologies este una dintre cele mai mari companii producătoare de telefoane din lume. Anul acesta, gigantul chinez a întrecut Apple în topul vânzărilor de smartphone-uri.

Pentru 2020, Huawei și-a propus să devină numărul 1 de pe piață.

„Anul viitor, vom fi foarte aproape de numărul unu, poate că vom fi la egalitate cu Samsung. Și cel puțin în anul următor, poate avem o șansă (să fim numărul unu)”, a declarat Richard Yu, CEO al diviziei consumatorilor Huawei, pentru CNBC.

În Europa, Huawei, liderul mondial în domeniul tehnologiei, a impulsionat economia cu 12,8 miliarde de euro prin activitatea economică din 2018, sprijinind 169.700 de locuri de muncă, fie direct, fie prin partenerii săi, potrivit unui studiu realizat de Oxford Economics.