Magda Linette, Magdalena Fręch, Katarzyna Kawa și Maja Chwalińska au devenit ambasadoarele mondiale ale Poloniei, la fel ca Hubert Hurkacz – cel mai bun jucător de tenis polonez. Toți cinci iau parte la campania „Promovarea Poloniei prin sport”, care este lansată de Organizația Poloneză de Turism și, în cazul acesta, de Asociația Poloneză de Tenis.

În fiecare an, Polonia devine din ce în ce mai atractivă și mai cunoscută ca destinație turistică. Peste 80% dintre vizitatori provin din Europa. Vizitatorii din străinătate vin în Polonia nu numai pentru vacanțe, ci vizitează Polonia din ce în ce mai mult în legătură cu evenimente culturale sau sportive. Polonia este o țară modernă care, în același timp, prețuiește tradiția și folclorul. Este un loc prietenos, familial, sigur și competitiv în foarte multe aspecte în ceea ce privește valorile turistice.

În cadrul campaniei a fost creat un spot publicitar în care Magda Linette, Magdalena Fręch, Katarzyna Kawa și Maja Chwalińska vorbesc despre atracțiile turistice din Poznań, Szczecin și Łódź.

Hubert Hurkacz a încurajat deja oamenii să viziteze Zakopane din regiunea Polonia Mică și orașul său natal Wrocław din Silezia Inferioară.

Poznań, Szczecin, Łódź. Cu aceste orașe mari, unele dintre cele mai bune jucătoare de tenis poloneze sunt legate prin familie, sport sau, pur și simplu, le place să le viziteze.



Spotul începe cu o călătorie alături de Magda Linette. Magda ne încurajează să vizităm Piața Veche (care tocmai a fost restaurată) din orașul ei natal. Aici se plimbă cel mai des, căutând cele mai bune restaurante care servesc mâncăruri tradiționale regionale și poloneze. Este o adevărată fană a bucătăriei poloneze.

Dacă te afli în Poznań, în regiunea Polonia Mare, merită cu siguranță să încerci cartofii cu brânză (pyr z gzikiem), clătitele din cartofi (plyndze) și găluștele locale (szare kluchy). Acestea sunt mâncăruri tradiționale din Polonia Mare, despre care merită să citești mai multe și pe care trebuie să le încerci când te afli în Poznań.

Iar pentru desert… un adevărat „must have” este croasantul sfântului Martin. Această specialitate unică are propriul său muzeu în Piața Veche, care este dedicat tradiției sale de panificație cu o istorie de peste 150 de ani. Croasantul sfântului Martin (rogal świętomarciński) este numele unui croasant unic, nobil, cu umplutură din semințe de mac alb.

Ei bine, hai să ne întoarcem la petrecerea activă a timpului liber cu priveliști frumoase în împrejurimi. Pentru a merge cu bicicleta și a alerga, așa cum face Magda Linette, merită să te duci la Lacul Malta, cunoscut pentru unele dintre cele mai importante evenimente de sporturi nautice din lume, sau la Poarta Poznań din apropriere. Poarta Poznań ICHOT este Centrul Istoric Interactiv al Insulei Catedralei (Ostrów Tumski), având ca principală atracție o expoziție multimedia dedicată istoriei insulei catedralei, începuturilor statului polonez și istoriei orașului Poznań.



Următorul punct pe hartă în acest spot publicitar este Szczecin. Katarzyna Kawa și Maja Chwalińska ne invită să vizităm Szczecin. Tocmai acolo cele două jucătoare își schimbă racheta de tenis cu bicicleta. Una dintre cele mai frumoase trasee de bicicletă din Polonia este cea din jurul Lagunei Szczecin și a Insulei Wolin. Această zonă oferă amatorilor posibilități nelimitate de fotografiere ornitologică. În apropierea Lagunei Szczecin se înregistrează una dintre cele mai mari densități de codalbi din Polonia și, probabil, din întreaga Europă. Iar codalbii sunt doar începutul unei liste bogate de păsări care locuiesc aici.

Pentru cei care iubesc să se relaxeze lângă apă, Szczecin are mult mai multe de oferit!

Șenalul Navigabil din Pomerania Occidentală (Zachodniopomorski Szlak Żeglarski) este o zonă de porturi pentru iahturi, situată pe apele din jurul Lagunei Szczecin, precum și în partea de vest a coastei poloneze a Mării Baltice. Astfel, traseul Șenalului se află parțial pe principala cale navigabilă care duce din capitala Germaniei, Berlin, prin Marea Baltică și mai departe până în Scandinavia.

Szczecin reprezintă un amestec extraordinar de tradiție maritimă cu modernism. Vorbind despre modernism, una dintre cele mai interesante construcții din Szczecin este clădirea modernă a Filarmonicii. Această clădire, care seamănă cu vârful unui iceberg, a câștigat numeroase premii și distincții în domeniul arhitecturii. De asemenea, merită să faci o plimbare pe Wały Chrobrego. Aceasta este una dintre cele mai frumoase terase din Europa, de pe care poți observa panorama extinsă a râului Oder și a portului. Zidurile au o lungime de 500 de metri și se află la 19 metri deasupra nivelului malului râului Oder. În partea superioară a terasei Wały Chrobrego, se află sediul Universității Maritime de Tehnologie, precum și clădirea care găzduiește Teatrul Contemporan și Muzeul Național.

Last, but not least! În a treia parte a spotului, Magdalena Fręch ne invită la Łódź. S-a născut în Łódź, dar de mult timp se antrenează la Bytom, în Silezia.

Łódź are, printre altele, cel mai lung bulevard pietonal din Europa, numit strada Piotrkowska, care se află în inima orașului. De mulți ani, este inclusă în raportul anual al companiei americane Cushman & Wakefield, „Main Streets Across The World”, care reunește aproximativ 500 dintre cele mai prestigioase locații de vânzare cu amănuntul de pe pământ.

Aici, pe strada Piotrkowska, a fost creat echivalentul polonez al „Walk of Fame” de la Hollywood pentru a sublinia legătura orașului cu istoria filmului și a cinematografiei poloneze, care se numește Bulevardul Stelelor din Łódź. Stelele continuă să apară, iar acum sunt peste 90.

Pe strada Piotrkowska are loc și Festivalul Light Move. Acest eveniment cultural anual atrage iubitori de artă, lumină și instalații vizuale moderne din întreaga lume. În timpul festivalului, centrul orașului Łódź se transformă într-un teatru plin de magie și inspirație artistică.

Vorbind despre clădiri care au primit o nouă viață, merită să vizitezi cu siguranță EC1. Aceasta este prima centrală electrică municipală din Łódź. În prezent, aici se află cel mai modern planetariu din Polonia, Centrul Național de Cultură Cinematografică, Centrul de Benzi Desenate și Narațiune Interactivă și Centrul de Știință și Tehnologie – cea mai mare instituție de acest fel din țară. EC1 are, de asemenea, o ofertă largă de spații unice de închiriat pentru toate tipurile de evenimente.

Ce oraș vei vizita? Poznań, Szczecin sau Łódź? Sau poate vei veni în Polonia pentru un sejur mai lung și le vei vizita pe toate? „Polonia. Mai mult decât te aștepți!”