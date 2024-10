Creștere la 6% a contribuției pentru Pilonul II de pensii

Planul bugetar-structural pentru perioada 2025-2031, transmis Comisiei Europene și publicat de Ministerul Finanțelor, prevede creșterea contribuțiilor la Pilonul II de pensii de la 4,75% la 6% până în anul 2031.

Guvernul va continua reforma pensiilor prin diversificarea investițiilor în cadrul Pilonului II, introducerea unei noi formule de calcul pentru pensii și stabilirea unei noi reguli pentru indexarea acestora, interzicând apariția unor noi categorii de pensii speciale.

Astfel, reforma pensiilor generale va avea un impact bugetar negativ de -1,8% din PIB pe parcursul perioadei de prognoză 2025-2031, în timp ce reforma pensiilor speciale va avea un impact de -0,08% din PIB în aceeași perioadă.

Guvernul vrea sustenabilitate

Guvernul a transmis că reforma pensiilor se concentrează pe asigurarea sustenabilității fiscale, digitalizarea Pilonului II al sistemului de pensii și diversificarea investițiilor în cadrul pensiilor private.

Guvernul urmărește asigurarea sustenabilității fiscale a Pilonului II prin creșterea contribuțiilor de la 4,75% la 6% până în 2031. Majorarea contribuțiilor va sprijini viabilitatea financiară pe termen lung a acestui pilon, răspunzând direct recomandării specifice de țară (CSR) 2019.2 de a asigura sustenabilitatea sistemului public de pensii și viabilitatea fondurilor din Pilonul II.

Digitalizarea ca element cheie

Reforma urmărește și digitalizarea sistemului de pensii private: prin introducerea de instrumente digitale pentru gestionarea și monitorizarea pensiilor, aceasta va reduce sarcinile administrative, va îmbunătăți acuratețea datelor și va accelera timpii de procesare. Platformele digitale vor permite o coordonare mai eficientă între entitățile publice și private, facilitând monitorizarea în timp real a contribuțiilor, investițiilor și plăților.

Diversificarea investițiilor în sistemul de pensii din Pilonul II asigură o protecție mai mare a fondurilor private împotriva volatilității pieței. Extinderea investițiilor pe diverse clase de active reduce riscul unor pierderi semnificative cauzate de scăderi de piață sau de șocuri specifice anumitor sectoare. Un portofoliu de investiții diversificat crește reziliența fondurilor de pensii și contribuie la protejarea economiilor contribuabililor pentru pensie, precizează Guvernul.

Reguli noi pentru sistemul de pensii. Se va introduce o formulă nouă de calcul

Guvernul vizează introducerea unei noi formule de calcul pentru pensiile noi și cele aflate în plată are ca scop creșterea sustenabilității fiscale a sistemului de pensii. Parametrii formulei vor reflecta starea financiară a sistemului, asigurând că beneficiile nu depășesc capacitatea economică a țării. De asemenea, se are in vedere interzicerea creșterilor ad-hoc ale pensiilor fără măsuri fiscale compensatorii va preveni creșterea nesustenabilă a cheltuielilor cu pensiile, contribuind la predictibilitate și responsabilitate fiscală.

Noua regulă de indexare a pensiilor va asigura că majorările sunt realizate pe baza unor criterii clare, stabilite prin lege, și nu din motive discreționare sau politice.

Reducerea semnificativă a posibilităților de pensionare anticipată, în special pentru beneficiarii de pensii speciale, abordează unul dintre factorii principali care au generat presiuni fiscale asupra sistemului de pensii.

Consolidarea principiului contributivității și creșterea adecvării pensiilor urmăresc o creștere moderată a cheltuielilor de asistență socială în perioada 2025-2031, urmată de indexarea acestora pentru restul perioadei de prognoză.

Reforma pensiilor speciale urmărește recalibrarea sistemului prin introducerea unei noi formule de calcul, revizuirea regulilor de indexare, limitarea opțiunilor de pensionare anticipată și încurajarea unei vieți active mai îndelungate.

Măsurile includ interzicerea creării de noi categorii de pensii speciale și simplificarea celor existente. Calcularea pensiilor speciale se va face pe baza contributivității și vechimii, pentru a reduce discrepanțele față de pensiile publice și a asigura echitatea, se precizează în document. Totodată, pensiile speciale vor fi plafonate la nivelul veniturilor din perioada de contribuție, pentru a menține echilibrul fiscal și sustenabilitatea sistemului de pensii.

