Picturi pe numere, o redefinire a cadourilor clasice, dar și un proiect diy pentru publicul larg

Anul acesta luna cadourilor vine cu o ofertă ceva mai diversificată. Ați auzit de picturi pe numere? Sunt produse versatile, pentru că le putem considera proiecte diy - do it yourself -, dar și decorațiuni. Sunt la fel de bine cadouri perfecte, dar și o altă manieră prin care să experimentați apropierea de artă.