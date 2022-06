Prețurile criptoactivelor s-au menținut stabile săptămâna trecută. Bitcoin a evoluat în jurul nivelului de 30.000 de dolari timp de mai multe săptămâni, ceea ce face să crească speranța că ce a fost mai rău în „iarna cripto” a trecut.

Bitcoin a început săptămâna sub 29.000 de dolari și a urcat aproape de 32.000 de dolari marți, înainte de a scădea iarăși sub 29.500 de dolari. De atunci, a revenit din nou și se tranzacționează acum în jurul nivelului de 31.000 de dolari.

Ether a fost supus însă unei volatilități continue, probabil din cauza incertitudinii investitorilor în legătură cu The Merge, care este acum la orizont. Săptămâna trecută, tokenul ETH a început sub 1.800 de dolari, înainte de a crește marți peste 1.950 de dolari. Cu toate acestea, valoarea sa a scăzut apoi sub 1.750 de dolari în cursul săptămânii, înainte de a se tranzacționa din nou în jurul valorii de 1.850 de dolari.

Este probabil ca ETH să continue să fie afectat de factori externi până când rezultatele fuziunii vor fi clare. Actualizarea tehnică a blockchain-ului are implicații profunde pentru utilizările sale și pentru valorile token-urilor. Teoretic, aceasta va avea un efect „deflaționist” asupra criptoactivului, ceea ce s-ar putea dovedi a fi util în actualul mediu cu inflație ridicată.

Ethereum are fundamente puternice înainte de actualizarea “The Merge”

În ciuda volatilității continue a prețurilor, fundamentele de bază din jurul blockchain-ului Ethereum par foarte puternice înaintea viitoarei actualizari.

Datele recente de la Glassnode arată un număr record de adrese care dețin ether. În timp ce prețul nominal a fluctuat semnificativ în ultimele câteva luni, un lucru este clar – există mai mulți participanți la rețea decât oricând, iar blockchain-ul îndeplinește funcția pentru care a fost conceput. Cantitatea de ETH din contractele de depozit Ethereum 2.0 este, de asemenea, la niveluri record.

Indicația aici este că mulți investitori și participanți pe piață joacă un joc pe termen lung de participare la rețea și dețin o poziție de interes, în ciuda volatilității recente pe termen scurt. Aceasta este, potențial, o strategie bună, mai ales dacă aveți încredere în argumentele de utilizare a ETH – ceea ce este esențial pentru un argument de investiție bun.

“The Merge” va fi un test uriaș pentru rețea și îi va determina evoluția în viitorul apropiat. Modificările funcționale propuse reprezintă nici mai mult mai puțin decât o schimbare a jocului. Investitorii vor urmări îndeaproape derularea actualizării și, dacă vom continua să vedem semnale pozitive, cum ar fi mai multe adrese de înregistrare, atunci indiciul este că blockchain-ul și, prin urmare, potențialul de preț, va deveni din ce în ce mai puternic.

Investitorii instituționali își construiesc în liniște participații pe Cardano

Cardano a avut o creștere și o scădere dramatică în ultimii doi ani. Dar, în ciuda faptului că a pierdut o parte semnificativă din valoarea sa față de maximul istoric stabilit în august anul trecut, se pare că investitorii instituționali își construiesc în liniște poziții semnificative în acest token, conform ultimului sondaj CoinShares privind activele digitale.

Există două procese în joc aici. Primul vine pur și simplu dintr-un aspect de diversificare. Investitorii instituționali care au un mandat de a investi în criptomonede vor trebui să se uite la întreaga piață, care cuprinde sute de tokenuri. Cardano (ADA) este o componentă majoră a acestei piețe în prezent – este ca și cum ați cumpăra o selecție de acțiuni tehnologice și v-ați asigura că includeți Meta – nu este cea mai „mare”, dar este un jucător important.

Al doilea proces mai fundamental care se derulează aici vine din punctul de vedere al managerului „activ”, respectiv de alegere a potențialilor câștigători. În timp ce vedem că spațiul cripto continuă să fie o piață extrem de diversă, cu o varietate de blockchain majore, vor exista atât câștigători cât și perdanți.

Cardano, deși nu se află încă la scara unui blockchain precum Ethereum, este un concurent serios. Din acest punct de vedere, este o soluție de nerefuzat pentru managerii de fonduri care caută investiții potențial câștigătoare.

În raport cu alte sectoare, cripto se află încă în stadii incipiente. Cine nu ar dori acum șansa de a investi în Facebook (acum Meta) în perioada sa de început, privind retrospectiv? Este foarte important să ai un argument de investiții solid atunci când te uiți la orice activ, iar cripto nu este diferit. Investitorii instituționali par să își consolideze acum propriile argumente.

Un mare club de fotbal brazilian acceptă Shiba Inu

Marele club de fotbal brazilian FC Sao Paolo acceptă acum Shiba Inu ca mijloc de plată pentru bilete. Este ușor să uităm că fenomenul cripto este cu adevărat global, dar știri ca aceasta ne reamintesc acest lucru. Brazilia devine un fel de centru de putere pentru cripto, iar acesta este un bun exemplu în acest sens.

La fel ca și anunțul recent că SpaceX va accepta Shiba Inu pentru anumite plăți de mărfuri, acest lucru nu va mișca cadranul pentru acest token în ceea ce privește prețul.

Dar este clar că piesele de domino cad în direcția corectă. Este, de asemenea, o reamintire utilă a faptului că nu doar SUA, Marea Britanie și Europa se implică în idei cripto majore. America Latină este un jucător serios în acest sector și nu ar trebui să fie ignorată sub nicio formă.