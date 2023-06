„Revoluționăm experiența IQOS! Misiunea noastră este să construim o lume în care fumatul va fi un obicei care aparține trecutului. Suntem dedicați acestei misiuni „fără fum” și mizăm pe produse de nouă generație, cum este IQOS ILUMA, cel mai inovator dispozitiv de până acum. Credem că paradigma înlocuirii țigărilor trebuie să aibă în centru reducerea riscurilor, cercetarea și inovarea, iar IQOS ILUMA este cea mai bună dovadă în acest sens. Vrem să oferim fumătorilor adulți o alegere mai bună la continuarea fumatului, iar lansarea IQOS ILUMA în România reprezintă un salt important în eforturile noastre de a elimina țigările în cel mai scurt timp.”– a declarant Mircea Scăunașu, Director General Philip Morris Romania.

IQOS ILUMA are la bază tehnologia inovatoare SMARTCORE INDUCTION SYSTEMTM prin care are loc încălzirea tutunului din noile rezerve, concepute pentru noul dispozitiv. IQOS ILUMA dispune de o funcție de pornire automată ce detectează când rezerva din tutun este introdusă. IQOS ILUMA nu utilizează lamelă și oferă o modalitate mai curată de a încălzi tutunul, o experiență mai consistentă, fără fum, fără reziduuri de tutun și fără nevoia de a curăța dispozitivul. Studiile PMI indică faptul că IQOS ILUMA oferă o experiență mai plăcută de utilizare în comparație cu generațiile anterioare IQOS.(3)

„IQOS ILUMA este cel mai inovator dispozitiv dezvoltat de PMI. Am pornit de la feedback-ul consumatorilor și am creat un produs superior modelelor din generațiilor anterioare de IQOS, și, în același timp, mai simplu și mai intuitiv decât acestea. Tehnologia sa de încălzire prin inducție încălzește tutunul din interior. Dar, spre deosebire de sistemele noastre anterioare de încălzire a tutunului, IQOS ILUMA nu are lamelă. Asta înseamnă că nu va mai fi niciodată nevoie de curățarea dispozitivului deoarece nu există reziduuri de tutun și nici riscul ruperii lamelei. Produsul, care are un design cu adevărat elegant, va fi disponibil în două variante și vine cu o varietate de accesorii care permit multiple moduri de personalizare. Datorită acestei noi tehnologii și grație celorlalte caracteristici ale produsului, am reușit să soluționăm punctele nevralgice ale consumatorilor, care ar fi putut să îi împiedice pe unii fumători adulți să renunțe la fumat.” – Denys Strobykin, Director Marketing & Digital, Philip Morris Romania.

Philip Morris International lansează în România două dispozitive: IQOS ILUMA PRIME și IQOS ILUMA.

IQOS ILUMA PRIME este disponibil în patru culori, are un design elegant, din aluminiu anodizat, și o husă din material textil. Noul dispozitiv poate fi personalizat atât în ​​ceea ce privește funcțiile de conectare prin intermediul smartphone-ului, cât și offline, cu o gamă largă de accesorii, inclusiv huse pentru încărcător sau inele pentru stilou.

IQOS ILUMA are un design similar cu cel al generațiilor anterioare IQOS, oferă o experiență îmbunătățită și un gust constant atunci când este folosit. Este disponibil în cinci culori, cu opțiuni de accesorizare, cum ar fi inele de suport și ușițe interschimbabile.

Ambele dispozitive oferă posibilitatea de a avea două utilizări consecutive fără reîncărcare și includ funcții avansate care pot fi activate sau dezactivate prin aplicația IQOS – cum ar fi gesturi inteligente, pornire automată, diferite moduri de iluminare, alerte și posibilitatea ca utilizatorul să blocheze sau să deblocheze dispozitivul atunci când este necesar.