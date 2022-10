Philip Morris International a ajuns la un acord cu Altria Group, Inc. Acesta prevede încetarea relației comerciale dintre cele două companii, cu privire la vânzarea IQOS în SUA, din 30 aprilie 2024

Philip Morris International Inc. (PMI)(NYSE: PM) a anunțat astăzi un acord cu Altria Group, Inc. (Altria) care prevede încetarea relației comerciale dintre cele două companii, cu privire la vânzarea IQOS, în SUA, din 30 aprilie 2024. După această dată, PMI va avea toate drepturile de a comercializa IQOS în S.U.A. Ca parte a acordului, PMI va plăti o sumă totală de 2,7 miliarde de dolari, din care 1 miliard de dolari au fost plătiți la începutul acordului. Restul sumei de 1,7 miliarde de dolari, plus dobânda, va fi plătit până cel târziu în iulie 2023.