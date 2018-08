Petre Daea explică cum s-a reactivat pesta porcină în România

“În primul rând, mă abţin să comentez afirmaţiile unor oameni care înainte de a vorbi ar trebui să se informeze adânc, să judece bine şi apoi să dea drumul la limbă. Aşa că nu le răspund în niciun fel! Dar eu vreau să vă fac cronologia activării şi reactivării pestei porcine din România, ca să înţelegeţi tot filmul acestui virus. La ora aceasta, în România s-au luat numeroase măsuri extraordinare pentru a se lupta cu acest virus care nu s-a născut în România, nu l-am fabricat noi, dar care, din nefericire, iată că a intrat în ţara noastră şi îşi face de cap. Semne erau. Rusia, Ucraina, Republica Moldova, Letonia, Cehia şi Ungaria au fost măturate.”, a spus ministrul Daea.

“În data de 31 iunie 2017, a apărut un focar într-o exploataţie neprofesională, în apropierea Ucrainei, la doar 6 km de graniţă. Imediat s-a intrat în dispozitiv de apărare în concordanţă cu planul de contingenţă. De atunci au fost luate o serie întreagă de măsuri de modificare de acte normative pentru a înlesni lupta împotriva pestei, luptă pe care o duc toţi conducătorii instituţiilor din judeţele respective şi care se face pe baza planului de contingenţă. Dovadă că s-a acţionat corect, rapid, în termen şi la primul semn, o face decizia Comisiei Europene din 2016 care în data de 15 octombrie elimina zonele de restricţii. Eu când m-am aşezat pe scaunul răspunderii ministeriale am ştiut de existenţa pestei porcine în jurul nostru. Oamenii ăştia care ne critică acum vorbesc de parcă noi am chemat-o şi am invitat-o în România. Cum a venit pesta porcină la noi? Datorită unei erori umane. Ce înseamnă eroarea umană? Un om nesăbuit care a eludat legile şi a intrat în ţară cu produse veterinare nesupuse controlului. A hrănit porcii şi aşa a apărut primul virus în România.

În 11 ianuarie 2018, virusul a reactivat, din nefericire. Iată, deşi era linişte, lucrurile se puseseră sub control, virusul a apărut pe 11 ianuarie, la Satu Mare, în localitatea Micula. S-a acţionat, s-a izolat şi s-au luat măsuri. Tot la Satu Mare a reapărut un focar pe 13 martie. S-au activat structurile statului care se ocupă de aceste situaţii de urgenţă. S-au luat o serie întreagă de măsuri. Nenorocirea s-a întâmplat tot printr-o eroare umană, tot prin factorul om s-a ajuns aici. Din nefericire, staţi puţin ca să-mi întorc paginile, pentru că eu am în fiecare zi filmul acestui virus în România… Da, în 20 mai 2018, cadavrul unui porc mistreţ a fost descoperit la Satu Mare. Virusul a intrat în zona aceasta sălbatică. A fost evoluţia înceată şi ţinută sub control, observaţi că apariţiile sunt la luni de zile.

Ce se întâmplă în Delta Dunării

Din nefericire, în data de 10 iunie, tot în vecinătatea Ucrainei au apărut patru focare la gospodăriile populaţiei, în comuna Ceocăltoi. Datorită condiţiilor specifice din zonă, ştiindu-se faptul că acolo, prin specificul zonei, în Delta Dunării fiind o altă abordare a spaţiului respectiv, are o protecţie specială datorită faptului că gospodăriile populaţiei cresc animale în condiţiile cunoscute, apariţia pestei a fost virulentă, extraordinar de mare. Practic, în câteva zile, focarele s-au extins de la o zonă la alta, de la un teritoriu la altul, afectând întreaga zonă a Deltei Dunării, practic judeţul Tulcea.

Din nefericire, oamenii nu au înţeles gravitatea acestui virus, deşi, deşi, au fost comunicate. Comitetul local de combatere a bolilor a fost activat imediat, punând în operă aceleaşi măsuri aplicate şi la Satu Mare şi altele în plus, ţinând seama de marea virulenţă a virusului. O parte dintre crescătorii de porci au început tăierea porcilor crezând că astfel lucrurile se opresc aici şi că îşi protejează aşa gospodăriile şi animalele. Toate măsurile luate s-au făcut în baza normelor sanitar-veterinare, iar Ministerul Agriculturii a venit în sprijinul autorităţilor veterinare cu specialişti din alte zone ca să poată face faţă situaţiei deosebite care era la acel moment.