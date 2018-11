Personajul politic care desființează Executivul! Acuzații grave. Guvernul Dragnea-Dăncilă care fură banii copiilor

Victor Ponta spune că a „descoperit Diavolul ascuns în articolul 6 din Ordonanţă” care blochează fondurile depuse până la împlinirea vârstei de 18 ani, scrie Hotnews.

„Am citit textul ordonanţei / am vazut ca toti copiii vor avea un cont deschis la Trezorerie unde parintii pot depune bani - iar Guvernul garantează o dobânda bună şi o primă de la Buget proportională cu suma depusă! Am zis : în sfârsit o idee frumoasă - să ii felicit! Noroc însă că am mai citit o dată textul ; şi am descoperit “Diavolul” ascuns în articolul 6 din Ordonanta ( nu ştiu dacă Diavolul este Valcov sau Teodorovici, însa e de un cinism şi ticăloşie fără precedent):

“ Art. 6 - sumele existente în contul individual de economii Junior NU pot fi retrase pâna la împlinirea vârstei de 18 ani de către titular”

Wow - deci Guvernul vă ia banii copiilor azi şi o să îi dea înapoi când face copilul 18 ani - până atunci banii dvs nu mai sunt ai dvs , sunt ai lui Dragnea, Dancila, Valcov samd !”, a scris Ponta pe Facebook, la o postare care însoţeşte înregistratea unei conferinţe de presă.

„​Ii rog pe toţi părintii să fie vigilienti şi să îsi protejeze copiii - a apărut în Romania un nou hoţ periculos : Guvernul Dragnea / Dancila !”, a comentat el.

Ponta a adăugat că „ticăloşia bate un nou record”, „foamea de bani” fiind atât de mare încât Guvernul „fură banii copiilor.

Guvernul a adoptat joi o Ordonanţă de Urgenţă prin care Trezoreria va deschide conturi tuturor copiilor din România. Proiectul adoptat spune că în acele ​conturi părinţii vor putea depune bani. Programul guvernamental se numeşte gROwth - contul individual de economii Junior Centenar.

Potrivit proiectului, statul va veni cu 600 lei anual, dacă în cont s-au depus într-un an mai mult de 1.200 lei. De asemenea, se aplică o dobândă de 3% pe an. Suma va putea fi retrasă doar după ce copilul a împlinit 18 ani, ceea ce înseamnă că reprezintă un împrumut acordat statului în condiţiile costurilor din ce în ce mai mari de finanţare atât de pe piaţa internă, cât şi externă. Începând cu anul 2019, titularii de cont beneficiază de o primă de stat în valoare de 600 lei anual până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu condiţia ca suma depusă în anul respectiv în cont să fie de minimum 1.200 lei. În cazul în care la finele anului calendaristic suma depusă în anul respectiv este mai mică decât suma minimă de 1.200 lei, titularul contului nu beneficiază de prima de stat, dar pentru soldul contului se acordă dobândă. Sumele depuse anual în cont nu vor putea depăşi un plafon maxim reprezentând echivalentul în lei a valorii de 100.000 euro, calculat la cursul de schimb din ultima zi a anului precedent. Titularul contului beneficiază de prima de stat numai pentru suma minimă de 1.200 lei", se arată în document.