În ultimii ani, microplasticele au devenit o problemă uriașă pentru mediu. Acum, cercetătorii din Coreea au dezvoltat un nou sistem de purificare a apei, care poate filtra aceste fragmente minuscule, precum și alți poluanți, rapid și eficient, informează NewAtlas.

Microplasticele au infestat atmosfera, influențând clima

Precum cenuşa aruncată dintr-un vulcan, microplasticele au infestat atmosfera şi au înconjurat globul. Este vorba de bucăți de plastic cu o lungime mai mică 5 mm, care provin din degradarea obiectelor din plastic mai mari, precum pungile din plastic, sticlele sau plasele de pescuit. Toate influențează clima. Microplasticele din mare pot fi înghițite de animalele marine. Astfel, plasticul se acumulează și poate ajunge la oameni prin intermediul lanțului alimentar: îl putem găsi în alimente și băuturi, inclusiv în bere, miere și chiar în apa de la robinet.

Cercetătorii din Coreea de Sud au făcut o nouă descoperire

Oamenii de știință au testat diverse materiale pentru a ajuta la filtrarea microplasticelor, inclusiv „nanopiloni” magnetici, nanoceluloză, fire semiconductoare și coloane de filtrare care conțin nisip, pietriș și biofilme. Acum, cercetătorii de la Institutul de Știință și Tehnologie Daegu Gyeongbuk (DGIST) din Coreea de Sud au făcut o nouă descoperire.

Cheia acestei descoperiri este substanța cunoscută sub numele de cadru de triazen covalent (CTF). Deoarece este un material foarte poros și are o suprafață mare, conține în interior mult spațiu pentru depozitarea moleculelor pe care le captează. Cercetările recente au arătat că unii compuși similari pot elimina coloranții organici din apele uzate industriale. Echipa s-a străduit să facă moleculele din CTF mai hidrofile, apoi a trecut materialul printr-un proces de oxidare ușoară.

Peste 99,9% dintre contaminanți ar fi fost eliminați din apă în câteva secunde

Peste 99,9% dintre contaminanți ar fi fost eliminați din apă în doar câteva secunde, datorită rapidității funcționării filtrului. În plus, materialul poate fi reciclat de mai multe ori, fără a-și pierde eficacitatea, subliniază Interesting Engineering. Într-un alt test, cercetătorii au dezvoltat o versiune a polimerului care poate absorbi lumina soarelui, poate transforma energia în căldură și o folosește pentru a purifica un alt poluant, cunoscut sub numele de compus organic volatil (COV). Sub forța unei singure iradieri solare, acesta a reușit să elimine mai mult de 98% din COV.

O tehnologie de neegalat pentru purificarea apei

Peste 99,9% din cei doi contaminanți ar putea fi eliminați folosind un prototip dotat cu ambele membrane. „Tehnologia pe care am dezvoltat-o aici este o tehnologie de neegalat pentru purificarea apei, cu cea mai mare eficiență de purificare din lume, eliminând mai mult de 99,9% din microplasticele fenolice și contaminanții COV din apă la viteze foarte mari”, a explicat profesorul Park Chi-Young, autor principal al studiului. „Ne așteptăm să fie o tehnologie universală cu eficiență economică ridicată, care poate purifica apa contaminată, furnizând apă potabilă chiar și în zonele în care nu există alimentare cu energie electrică”, a subliniat el.