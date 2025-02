Pensiile ar putea crește din nou, în funcție de rezultatul alegerilor prezidențiale. Victor Ponta a participat la o emisiune TV, unde a răspuns întrebărilor pensionarilor din toată țara, care veneau din diverse domenii.

Aceștia și-au exprimat nemulțumirile și voiau să știe ce intenționează să facă Ponta, dacă ar deveni președinte al României, pentru pensiile lor. O pensionară din Mehedinți, de exemplu, l-a întrebat care este planul său pentru pensii, în cazul în care ar ajunge președinte, iar el a răspuns clar că ar cere Guvernului Ciolacu 2 să aplice legea aprobată în septembrie 2024, care îi ajută pe pensionarii cu pensii mici.

Victor Ponta a menționat că, având experiența celor patru ani în care a fost în poziția de a lua decizii legate de pensii, prima lui acțiune a fost să restituie pensiile și salariile tăiate de Băsescu și Boc. În opinia sa, președintele României ar fi trebuit să ceară Executivului să aplice legea din septembrie 2024, care ajută în special pensionarii cu pensii mici.

El consideră că nu respectarea promisiunilor este o greșeală și o nedreptate față de pensionari. În opinia sa, pensionarii nu cheltuie banii pe lux, ci pe facturi, medicamente și mâncare, iar o mare parte din acești bani ajung înapoi la buget și susțin producătorii din România.

„Eu am un avantaj. Am fost patru ani în poziția de a vorbi despre pensii. Prima mea decizie în prima zi a fost să dau înapoi pensiile și salariile tăiate de Băsescu și Boc. Din punctul ăsta de vedere cred că nu doar vorbesc, spun despre ce am făcut.

Președintele României ar fi trebuit să ceară Guvernului legea aprobată în septembrie anul trecut, care îi ajută în special pe cei cu pensii mai mici.

Cred că e o mare greșeală să nu respecți ce ai promis. E un gest de nedreptate față de pensionari, iar economic vorbind, pensionarii nu iau banii și pleacă cu ei să-și cumpere iahturi și mașini.

Ei cheltuie banii pe facturi, pe medicamente, pe mâncare. Jumătate din bani se întorc la buget, plus că susțineai producătorii români”, a afirmat Ponta la România TV.