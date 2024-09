Marcel Ciolacu a reacționat după ce o parte din mineri, siderurgiști și ceferiști au reclamat că pensiile au fost „înghețate” după recalculare. Premierul a fost întrebat ce soluții a găsit pentru rezolvarea tensiunilor.

Șeful PSD a spus că nu înțelege ce înseamnă pensii „înghețate”. El a subliniat din nou că acestea vor crește de la 1 ianuarie odată cu coeficientul de inflație și cu salariul mediu pe economie.

De asemenea, a fost întrebat și ce părere are despre proiectul cu care PNL a venit în acest sens. Ciolacu a spus că nu are „ce discuta” și a spus că proiectul este „fantomaș”.

„Cresc de la 1 ianuarie cu coeficientul de inflație și majorarea salariului mediu pe economie. Eu pe proiecte ‘fantomas’ nu am ce discuta. Trebuie să fim niște oameni serioși și responsabili, am avut un vot pe această lege în Parlament, votata de toate forțele politice. Înțeleg și jocul politic, dar românii apreciază mai mult la noi seriozitatea. O să am, de exemplu la Suceava voi avea o întâlnire cu liderii minerilor. Am anunțat și în ședința de Guvern că mă oblig că voi veni cu niște măsuri astfel ca, de la 1 ianuarie, când va intra în aplicare, să remediem ce putem, în colaborare și cu Comisia Europeană”, a declarat Ciolacu.