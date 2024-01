Drepturile la pensie ale lucrătorilor români şi americani sunt, acum, asigurate reciproc

Drepturile la pensie ale lucrătorilor români şi americani sunt, acum, asigurate reciproc. Noul Acord în domeniul securității sociale dintre România și Statele Unite ale Americii aduce modificări semnificative privind drepturile de pensie pentru lucrătorii români și americani care activează în celălalt stat. Legea de ratificare a acestui acord a fost promulgată de președintele României.

La momentul aprobării de către Executiv a proiectului de lege, Acordul în domeniul securității sociale se aplică persoanelor supuse legilor unuia sau ambelor state, inclusiv celor ale căror drepturi derivă, conform legislației aplicabile. În cazul României, acesta se referă la legile privind pensiile și ajutoarele pentru deces din sistemul public de pensii, precum și la legile care reglementează contribuțiile de asigurări sociale de sănătate.

Prin intermediul noului acord, se permite valorificarea perioadelor lucrate atât în România, cât și în SUA, pentru deschiderea dreptului la pensie pe baza totalizării, cu acordarea proporțională a pensiei de către fiecare stat în funcție de perioadele de asigurare realizate în sistemul propriu. Documentul conține și prevederi privind exportul pensiilor, oferind un avantaj important pentru mobilitatea pensionarilor între cele două state și menținerea accesului la drepturile de pensie aflate în plată.

Acordul include dispoziții privind stabilirea legislației aplicabile, pentru a evita dubla contribuție de asigurări sociale sau riscul de a nu fi supus niciunei scheme de asigurări sociale acoperite de acord. Proiectul de lege aprobat de Executiv conține și prevederi referitoare la lucrătorii detașați, inclusiv exceptarea reciprocă de la plata contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate în țara unde sunt detașați.

Acordul în domeniul securității sociale cuprinde și dispoziții privind măsurile administrative și de cooperare, precum limba de comunicare, moneda de plată, soluționarea diferendelor, durata și intrarea în vigoare. Acesta urmează să fie ratificat prin lege de către Parlamentul României.

