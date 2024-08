Daniel Baciu a menționat că legea este liberală, deoarece promovează munca și contribuția. Baciu a oferit exemple pentru a ilustra impactul majorărilor.

De exemplu, o pensie de 1.494 lei, aferentă unui stagiu de cotizare de peste 43 de ani, va ajunge la 2.978 lei din 1 septembrie. Aceasta înseamnă o dublare și o creștere reală de 1.484 lei, adică 99%.

El a menționat că legea, fiind profund liberală, are scopul de a răsplăti munca de o viață a cetățenilor, respectând principiul contributivității.

Baciu a subliniat că legea vizează prelungirea vieții active și asigurarea sustenabilității sistemului public de pensii pe termen mediu și lung. De asemenea, a introdus punctele de stabilitate, o noutate în cadrul legii, care aduc venituri suplimentare pentru români.

Aşa cum am declarat, prin această lege profund liberală am vrut să răsplătim munca de o viaţă a românilor, respectând principiul contributivităţii, prelungirea vieţii active, asigurând sustenabilitatea sistemului public de pensii, pe termen mediu şi lung. În acest sens, am introdus punctele de stabilitate, o noutate în această lege, care oferă venituri în plus românilor”, afirmă Daniel Baciu.