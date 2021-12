Dar în aceste vremuri de conștientizare cu privire la consumul de energie și apă, pe lângă prețurile la care a ajuns electricitatea, mașina de spălat vase se străduiește să ne atragă atenția ca element care se adaugă eforturilor de a modera costurile.

Există patru sfaturi de bază, care sunt practic de bun simț, pentru o utilizare eficientă a acestui aparat de fiecare dată când este pornit. Dar există și o acțiune anterioară care ajută foarte mult.

Când aspirantul proprietar al unei mașini de spălat se gândește să-și cumpere un astfel de electrocasnic, trebuie să se uite la eticheta energetică europeană și să aleagă un model cât mai eficient. Poate fi ceva mai scump decât modelele mai puțin eficiente, dar diferența se amortizează cu fiecare utilizare și economiile de energie electrică și apă ajung să compenseze.

Și acum sfaturile:

Selectați programul potrivit pentru fiecare moment

Deși poate părea un truism, este ușor să cazi într-o rutină și să apeși mereu același buton. Trebuie să fii foarte conștient de ceea ce intră în fiecare moment în mașina de spălat vase. Tava de friptură nu este la fel cu oala în care au fost gătite pastele sau salatiera. Un program scurt sau unul lung, un program la o temperatură scăzută sau unul intens nu sunt la fel. Fiecare este necesar la un moment foarte specific. Restul este risipă.

Așteptați până când mașina este plină înainte de a o pune în funcțiune

Umplerea mașinii de spălat vase pentru a o porni este de obicei cea mai eficientă metodă. Chiar dacă există dispozitive care au un program de jumătate de încărcătură, este totuși mai profitabil să așteptați pentru a finaliza încărcarea. În locuințele de o singură persoană sau cu un cuplu cel mult, este de obicei dificil să umpleți coșurile și se spală vasele doar la două-trei zile, în funcție de dimensiune.

După o cină ușoară, de exemplu, sau un prânz pentru o singură persoană, mulți preferă să spele manual ceea ce a fost folosit și să lase totul strâns și curat înainte de a merge la culcare. Este indicat să aveți răbdare, pentru că se cheltuiește mai multă apă spălând totul manual (mai ales dacă este un jet deschis în loc să umpleți chiuveta cu apă), decât să așteptați să finalizați și să curățați totul deodată. Puteți economisi până la 40% apă și 10% curent electric.

Dar aveți grijă la asta. Este vorba de umplere, nu de aglomerare. Amplasarea vaselor în mașină este importantă. Cu farfuriile, oalele, tacâmurile și paharele așezate corespunzător, apa și detergentul circulă mai bine și ajung în fiecare colț. În plus, se evită „efectul de umbrelă”, care face ca unele elemente acoperite de altele să nu prindă nimic și să fie lăsate la îndepărtarea lor din mașina de spălat vase aproape la fel cum au intrat.

Îndepărtați cu atenție toate resturile alimentare

Cu toții suntem conștienți în acest punct, dar trebuie să fim minuțioși și să îndepărtăm de pe vase resturile mari de mâncare. În caz contrar, ca prim efect, apa folosita va fi in curand murdara si plină de grăsime, asa ca munca ta, in ciuda temperaturii si a detergentului, isi pierde din eficacitate si este foarte posibil sa fie necesara o a doua spălare. În plus, cele mai mari resturi ajung să se acumuleze în filtre, ajungând să le înfunde, sau în orificiile paletelor care circulă apa.

În acest moment există o dezbatere aprinsă: clătire prealabilă, da sau nu? Argument în favoarea sa: servește la îndepărtarea mai ușoară a celor mai încăpățânate rămășițe și la eliminarea puțin mai multă grăsime. O înmuiere este de obicei suficientă. De asemenea, servește pentru a preveni uscarea unor resturi în timp ce așteptați ca mașina de spălat vase să fie umplută cu ceea ce ați folosit pentru cină sau micul dejun a doua zi.

Dimpotrivă, cât economisiți pe apă la spălarea automată cheltuiți pe clătirea manuală sau automată (unele dintre aceste aparate au opțiunea de prespălare). În plus, pe piață există detergenți eficienți care evită acest pas anterior.

Păstrați mașina de spălat vase curată

Nu, de fiecare dată când pornește masina de spalat vase aceasta nu se curăță singură. In afara de resturile care raman in filtru, acestea tind sa se acumuleze si in alte locuri, precum lamele interioare, orificiile care expulza apa. In plus, in functie de duritatea acestora, se pot crea depuneri de calcar care ajung sa dea probleme în timp.

Filtrele și cauciucurile de etanșare trebuie verificate și curățate. Unii experți recomandă să o faceți o dată la două până la trei luni. Dacă este necesar, schimbați-le. Majoritatea lamelor sunt ușor de dezasamblat și este indicat să aplicați puțin anticalcar sau anti-unsoare pentru a preveni înfundarea. Există produse pe piață indicate pentru această lucrare.

La final, treci peste usa si peretii interiori cu o cârpă înmuiată în apă si putin înălbitor. Acest lucru previne apariția mucegaiului, mai ales dacă este un model cu auto-închidere și umiditatea și căldura sunt concentrate în interior. În cel mai bun caz, un miros neplăcut se va lipi de vase.

Această măsură simplă servește și la prelungirea duratei de viață a aparatului, ceea ce aduce un plus economiei casnice.