Patrick Mouratoglou, fostul antrenor al Simonei Halep în perioada în care aceasta a fost depistată pozitiv cu o substanță interzisă, consideră că există un dublu standard în modul de tratare a cazurilor Simonei Halep și Jannik Sinner.

El a subliniat că regulile ar trebui aplicate uniform pentru toți jucătorii și a apreciat că ITIA a acționat corect în cazul lui Sinner, menținând confidențialitatea. În schimb, cazul Simonei Halep a fost expus publicului de la început.

Mouratoglou a declarat pe LinkedIn că situația evidențiază o mare lipsă de transparență în tenis, subliniind că acest lucru dăunează sportului.

Mouratoglou a fost șocat de modul în care a fost gestionat cazul lui Jannik Sinner, mai ales având în vedere tratamentul diferit față de cazul Simonei Halep.

El a subliniat că, deși nu acuză pe nimeni, există un dublu standard în tratarea jucătorilor aflați în situații similare.

Totodată a criticat ITIA pentru că a făcut public cazul Simonei Halep, dar a păstrat confidențialitatea în cazul lui Sinner.

El a afirmat că ITIA a procedat corect cu Sinner, evitând să facă publice informațiile înainte de a se clarifica vinovăția sau nevinovăția acestuia, pentru a evita prejudiciul.

“Când am auzit marţi despre situaţia lui Jannik Sinner, am fost extrem de şocat. După ce a avut de suferit Simona Halep, cum a putut să iasă atât de diferit? Nu am de gând să spun că este vinovat de ceva. Evident că nu. Faptul care trebuie subliniat este că există un dublu standard – că doi jucători aflaţi în aceeaşi situaţie sunt trataţi în mod opus – şi acest lucru este greşit.

Regulile ar trebui să se aplice tuturor. În cazul unui sportiv care a fost testat pozitiv la o rată mai mare decât cea minimă a substanţei, ITIA a decis să facă totul public. Pentru un alt jucător, a păstrat secretul. De ce? Nu are absolut niciun sens.

Cred că modul în care ITIA a gestionat cazul lui Jannik este cel corect pentru că, până când nu i se dovedeşte vinovăţia sau nevinovăţia, nu cred că ar trebui să fie făcut public. Pentru că, la urma urmei, răul este făcut şi este foarte greu să îţi revii după aceea”, a scris antrenorul.