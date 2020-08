Mai multe zone din Capitală, preponderent din Sectoarele 6 şi 5, au fost afectate vineri de o pană de curent, iar printre cartierele afectate se numără Drumul Taberei, Gara de Nord, Militari, Piaţa Victoriei dar şi zona Chiajna.

Şi clădirea Guvernului a fost afectată parţial de pana de curent, însă nu este clar dacă nu a fost vorba despre o întrerupere programată.

Contactaţi de News.ro, pentru a clarifica această situație, reprezentanţii E-Distribuţie Muntenia au declarat că ”incidentul a fost localizat în instalaţiile operatorului de transport (n.r. – Transelectrica), nu în instalaţiile E-Distribuţie Muntenia”.

„Un incident aparut in sistemul de transport al energiei electrice in jurul orei 13, nu in instalatiile E-Distributie Muntenia, a cauzat astazi o intrerupere in alimentarea cu energie electrica a statiilor adiacente, care alimenteaza zona de vest si centrala a municipiului Bucuresti si zone limitrofe din judetele Ilfov si Giurgiu. In prezent, a fost reluata alimentarea cu electricitate pentru cea mai mare parte a consumatorilor. Regretam disconfortul produs clientilor,” au declarat reprezentantii E-Distributie Muntenia.

Transelectrica nu răspunde

În ceea ce îi privește pe reprezentanţii Transelectrica, aceștia nu au putut fi contactaţi, însă se pare că avaria s-ar fi produs în staţia de transformare Domneşti.

Pana de curent s-a remediat parţial, dar în unele zone încă durează de mai bine de o oră, iar angajaţii companiei lucrează în acest moment la remedierea situaţiei.

Compania Naţionala de Transport al Energiei Transelectrica este operatorul de transport şi de sistem din România, care gestionează, operează, întreţine, modernizează şi dezvoltă reţeaua de transport care cuprinde 81 staţii electrice de transformare şi 8.834,3 km de linii electrice aeriene de 110/220 kV, 400 kV şi 750 kV, aflate în gestiunea a opt unităţi teritoriale de transport.