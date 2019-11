Război total înaintea turului doi al alegerilor prezidențiale. Șefa de campanie a Vioricăi Dăncilă și-a ieșit din minți. Lia Olguța Vasilescu neagă vehement întâlnirea cu Liviu Dragnea, în ziua în care acesta a avut permisie de la pușcărie. Este un mesaj extrem de virulent postat de Olguța Vasilescu pe o rețea de socializare în care îl atacă și pe președintele Klaus Iohannis.

Surpinde însă faptul că Vasilescu are și mai multe greșeli gramaticale în acest mesaj de doar două rânduri. „Fake news everywhere! Acum l-au scos si pe Dragnea in vitrina, doar doar se vine Klausul mai bine prin comparatie, dat fiind ca are dintii mai stralucitori!”, spune fostul ministru al Muncii care a folosit eronat expresia „Se vine Klausul”, apoi a omis o virgula în mijlocul frazei.

Dar ce a enervat-o pe Vasiescu? Mai multe surse politice au dezvăluit că apele sunt destul de tulburi în interiorul PSD. Surse politice din interiorul formațiunii au făcut dezvăluiri explozive pentru Realitatea Plus. Se pare că Liviu Dragnea face legea în continuare în PSD chiar dacă se află în pușcărie.

Totul s-ar fi întâmplat chiar în ziua când acesta a avut permisie, pe 31 octombrie. Fostul președinte al Camerei Deputaților s-ar fi văzut cu mai mulți lideri social democrați. Cu toții au stabilit viitorul partidului și soarta Vioricăi Dăncilă.

Sursele citate spun că Dragnea s-a întâlnit cu Lia Olguța Vasilescu, Florin Iordache, Darius Vâlcov, dar și cu un alt lider al partidului. Discuțiile au vizat organizarea pentru preluarea PSD după turul al doilea al alegerilor. Între lucrurile pe care le-ar fi stabilit a fost și păstrarea Vioricăi Dăncilă în echipa de conducere, dar se pare că actuala șefă și candidată la prezidențiale nu va mai fi președintele PSD.

Înainte să intre în pușcărie, Dragnea anunțase că se căsătorește cu iubita lui, Irina Tănase, iar nași de cununie urmau să fie Lia Olguța Vasilescu și soțul acesteia, Claudiu Manda.

Te-ar putea interesa și: