Scandal imens pe scena politică între doi foști miniștri. Actuala șefă de la Muncă ar fi acuzat faptul că Olguța Vasilescu ar avea un interes ascuns în scandalul liftiera și că de aceea o atacă de fiecare dată pe acest subiect.

Olguța Vasilescu, ieșire suburbană la adresa actualului ministru

Lia Olguța Vasilescu și-a ieșit din minți atunci când a auzit de acuzațiile Violetei Alexandru. Vasilescu a făcut-o praf pe Alexandru, dar ieșirile suburbane și limbajul îndoielnic nu au lipsit din postarea social democratei.

„Asa zice Baubau? Ca am semnat eu contractul cu firma de lifturi? 😂 Ieri, in comisie spunea ca din cauza PSD nu s-au scanat cartile de munca in perioada 2006-2010. Intrebare de baraj: cati ministri la Ministerul Muncii a avut PSD in acea perioada? Raspuns final: niciunul! Defazata rau, doamna! Ca sa nu mai zic ca tot ce se intampla rau in viata ei trista are impresia ca i se trage de la PSD si Olguta Vasilescu…😜”, a scris Vasilescu pe o rețea de socializare.

Mai mult, fostul ministru a adăugat postării ei un alt mesaj al unui apropiat care o face praf pe Violeta Alexandru: „Violeta Alexandru e mincinoasă patologică:

contractul cu firma de lifturi e semnat din 2007! În niciun caz de Olguta Vasilescu, care a venit 10 ani mai târziu! Nici atât de Budai! Violeta minte cu nerusinare!

Liftul mai mult nu merge, de când a rămas fara liftieră! Mentenanța liftului costă mai mult decât valoarea contractului vechi de 13 ani!”

