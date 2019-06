„Orban confirmă ceea ce știm de mult timp: că PNL nu va aplica noua lege a pensiilor. E motivul pentru care, in Parlament, Alianța Austerității a votat contra ei și e motivul pentru care a atacat-o la CCR, blocând peste 6 luni adoptarea ei. Interesante sunt însă motivele pe care le livrează celor care se uită în gura lui, că poate spune ceva inteligent. Și spune doar lozinci și demonstrează ca habar nu are ce prevede legea. Dar își dă cu presupusul, că doar e viitorul premier. Hai, să îi mai explic o dată. Și lui și cohortei de incompetenți care îl înconjoară:

1. Spune că legea stabilește ” din burtă” creșteri și că e mai bun mecanismul care prevede cresterea anuală prin raportare la rata inflației si 50 la sută din creșterea reală a salariului mediu brut pe economie. Păi, exact acesta e mecanismul de creștere a pensiei și in legea noastră, după ajustarea punctului de pensie care trebuie să reducă decalajul intre o pensie de stat si una de serviciu, că tot contestă toți pensiile speciale. Mai precis si pe înțelesul Orbanului: Punctul de pensie va fi de 1.265 lei in 2019, de 1.775 lei in 2020, de 1.875 lei in 2021, iar apoi se va indexa cu inflatia și cu 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat. Deci nu e „din burtă”, e chiar un mecanism simplu, care a mai funcționat și pe care oamenii îl știu bine. Important! Un profesor universitar va avea, pe legea noastră, o pensie de 8000 de lei, cât e o pensie specială. La fel pentru celelalte categorii de pensionari, creșterile sunt foarte mari. Asta ca să pricepem toți esența acestei modificări de lege.

2. Spune ca legea acum in vigoare prevede cresterea de la 1 ianuarie a pensiilor, raportată la rata inflației si salariul mediu brut si că noi am fi facut aceste creșteri mai târziu, furând de la pensionari. E prostia pe care o debitează toți cei care nu au făcut minimul efort de a citi măcar legea aflată acum in vigoare. In primul rând că vreau sa îmi arate toți „deștepții” aceștia unde scrie data de 1 ianuarie! Nu au cum, că nu scrie! Scrie „creșterea anuală”, fără indicarea unei date precise. Și, ca să priceapă cum am facut noi până acum, le mai explic o dată. Să ia foaie și pix! In 2017, luna ianuarie, am mărit pensiile românilor cu 5,5 la sută, adică exact cum era legea. Ar fi trebuit să nu mai facem nicio creștere, în 2017, pe principiul enunțat de Orban. Dar… la 1 iulie 2017, am mai facut o creștere a punctului de pensie de 9 la sută, devansând creșterea pentru anul următor. Deci, am dat în plus, în avans, nu am luat. Același mecanism l-am aplicat și pentru 2019 și o să îl aplicăm și in 2020, când o să fie el premier și o să se apuce să taie!

3. Spune că au atacat la CCR legea noastră și că CCR le-a dat dreptate liberalilor, declarând neconstituționale mai multe articole. Articolele erau, de fapt, paragrafe, sunt 3, se referă de fapt la niște precizări de termene, iar legea, în ansamblu, e constituțională. De fapt, tentativa liberalilor a fost de a trena cât se poate de mult intrarea în vigoare a legii și recalcularea pensiilor conform noii legi. Pentru că ei nu vor să o aplice. Și au reușit să o intârzie 6 luni.

4. E important de subliniat că indiferent ce s-a întâmplat la Senat, Camera Deputaților e camera decizională. Și dacă a picat la Senat, și dacă trecea, votul pe lege depinde de Camera Deputaților unde Marcel Ciolacu a promis o mobilizare mai bună, fiindcă pe voturile Alianței Austerității nu ne putem baza. Ei nu vor pensii mai mari. Le încurcă „viziunea economică”…”, scrie Olguța Vasilescu pe Facebook.

