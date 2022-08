Oana Roman, extrem de mândră de fiica sa. Isabela a făcut un gest inedit pentru vedetă. Mama sa a rămas plăcut impresionată

Nu toate zilele pot fi roz, iar acest lucru a fost simțit din plin de către Oana Roman. Vedeta le-a povestit celor din mediul online că s-a confruntat cu o migrenă care nu i-a dat deloc pace, însă și-a continuat programul pe care îl avea în acea zi ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.

”Trebuie să mă duc la o filmare și nu vă pot descrie cam ce durere de cap am, ce migrenă îngrozitoare am. Nu știu de la ce, dar sper să fac față la emisiune, pentru că mă doare capul îngrozitor”, le spunea Oana Roman internauților.

Odată ajunsă acasă, vedeta a decis să meargă direct în pat pentru a se odihni, în timp ce durerea de cap continua să îi facă viața grea. Această durere nu i-a dat posibilitatea să stea la masă, însă asta nu înseamnă că vedeta nu a mâncat nimic.

Fiica Oanei Roman, un adevărat ajutor de la vârsta de 8 ani

Acest lucru s-a datorat faptului că fiica sa și a lui Marius Elisei, Isabela, a venit imediat în dormitorul mamei ei cu o tavă cu mâncare. Oana Roman a filmat acest moment care a făcut-o extrem e mândră. Cu toate că era seară, Isabela a servit-o pe mama sa cu omletă și roșii.

”Încă mă doare capul foarte tare și încă nu am mâncat nimic azi. Mi-a adus Isa masa la pat”, a mai anunțat vedeta pe contul ei de Instagram, acolo unde a și publicat o poză cu fiica sa în timp ce îi aducea mâncarea la pat.

Oana Roman s-a concentrat pe problemele de sănătate ale mamei sale

Oana Roman a trecut printr-o sperietură cumplită, săptămâna trecută, după ce mama ei a fost dusă de urgență la spital. Mioara Roman s-a accidentat destul de tare în complexul în care se recuperează. Deși are o vârstă înaintată și probleme de mobilitate, mama vedetei a încercat să se deplaseze singură, iar într-un moment de neatenție a căzut și s-a lovit puternic în zona feței, povestea Oana Roman la Antena Stars.

Luni, însă, vedeta le-a mărturisit fanilor ei că mama ei se recuperează extrem de repede. Cu ochii în lacrimi, Oana Roman le-a mulțumit personal oamenilor care au grijă de mama ei.

„Am fost la mama astăzi și vă spun sincer că am trăit o minune pentru că sâmbătă, când am fost la ea, eu eram foarte îngirjorată de faptul că o să se recupereze foarte greu și că nu vom reuși să o mobilizăm și să meargă, iar astăzi când am fost fusese afară în curte, fusese la masă, s-a mobilizat extraordinar pentru că cei de la centru m-au ajutat cu o infirmieră care să stea permanent cu ea și s-a recuperat extraordinar.

Sunt atât de fericită că nu vă puteți imagina că mama se recuperează extraordinar, am găsit-o stând pe fotoliu, era bine. Vreau să le mulțumesc mult acestor oamenii că au avut grijă de ea și doamne ajută să fie tot așa în continuare”, a povestit Oana Roman într-un story de pe contul ei de Instagram.