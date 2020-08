O nouă molimă este pe cale să apară! Experții vor să vadă cum vom putea face față la două rele dintr-o dată

Pandemia de covid-19 nu este singura necunoscută de care se izbesc de aproape jumătate de an experții. Cu iarna care bate la ușă, pericolul care pândește ca-n fiecare an este și cel al gripei sezoniere. Vor face față în această toamnă-iarnă autoritățile sanitare? Putem avea și covid-19 și alte boli respiratorii în același timp? Specialiștii nu au găsit încă un răspuns.