Numirea Vioricăi Dăncilă, criticată de AUR: Ei ne consideră idioți

După ce s-a aflat că fostul premier al României, Viorica Dăncilă, a fost numită consultat în departamentul care se ocupă de trecerea la Euro, reprezentații Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) au avut o reacție dură.

Ei spun că românii sunt luați de proști și că fostul premier a avut de jucat un rol în cadrul ultimilor alegeri prezidențiale și că acum este premiată pentru el.

Marți dimineață, BNR a confirmat că fostul premier a fost numit pentru funcția de consultat. Dan Suciu, directorul de comunicare, spune că aceasta a fost numită pentru experiența de premier și pentru cunoștințele pe care le are în domeniu.

Adrian Vasilescu, consilier în cadrul BNR, a vorbit despre numire Vioricăi Dăncilă.

”Doamna Dăncilă nu este consilier al guvernatorului BNR, ci consultant în cadrul departamentului de trecere la Euro- Departamentul Economie Verde. Doamna Dăncilă are experienţă la Bruxelles, ca europarlamentar, a fost prim- ministru, are relaţii cu ecologiştii la nivel european şi poate să deschidă foarte multe uşi. Ea va fi folosită pentru astfel de întâlniri, pentru că România are nevoie de lobby în acest proces de trecere la euro. Pentru acest proces, pe care BNR îl susţine, s-a creat un departament special cu mai multe birouri- Euro, Geopolitică, Economie reală şi economie bancară, Bănci centrale, Monede digitale şi Economie verde. Tot acest departament va avea birourile la Clubul BNR, unde şi doamna Dăncilă va avea un birou.

Dosarul de trecere la euro este extrem de complicat, iar în acest proces BNR este inginerul şef şi trebuie să se ocupe de partea tehnică.

Ioan Mircea Paşcu, fost lider PSD şi fost europarlamentar, va fi consultant în departamentul de Geopolitică, iar Petre Roman va oferi cursuri de politici europene în cadrul acestui proces.”, spune el.