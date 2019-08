Adrian Zuckerman, ambasadorul propus de Donald Trump să-l înlocuiască în România pe actualul înalt reprezentant diplomatic, Hans Klemm, are probleme în Senatul american. Comisia de Politică Externă a Senatului SUA a amânat aprobarea numirii lui Adrian Zuckerman ca ambasador în România, pe fondul acuzațiilor de hărțuire sexuală, notează G4Media. Senatorul Bob Menendez, membru al acestei comisii, a declarat că s-a cerut Casei Albe verificări suplimentare în cazul lui Adrian Zuckerman, prin intermediul serviciului specializat Diplomatic Security.

Adrian Zuckerman a fost dat în judecată în anul 2008 de către secretară sa de la firma de avocatură unde era partener. Femeia îl acuza atunci pe Zuckerman că a obligat-o să se uite la fotografii cu femei dezbrăcate și că îi cerea detalii despre viața personală și sfaturi pentru întâlniri amoroase. În plus, Zuckerman ar fi făcut numeroase gesturi cu tentă sexuală la adresa femeilor de la firma de avocatură. Procesul a fost închis în 2009, după ce a fost plătită o sumă rămasă confidenţială.

Persoanele nominalizate pentru anumite posturi pentru care este nevoie de confirmarea Senatului SUA sunt supuse unui dublu proces de verificare, care include o analiză etică și o investigare aprofundată a trecutului candidatului. Potrivit unui avocat care cunoaşte procesul de nominalizare a ambasadorilor de către administraţia Trump, ”acuzațiile de hărțuire sexuală pot duce la descalificarea lui Zuckerman din procesul de nominalizare, dar acuzațiile care i-au fost aduse nu sunt considerate a fi adevărate”.

Adrian Zuckerman a emigrat din România împreună cu familia la vârsta de 10 ani. El vorbește fluent limba română. Zuckerman este specialist în tranzacţii imobiliare şi partener în biroul din New York al firmei de avocatură Seyfarth Shaw. El a a absolvit Massachusetts Institute of Technology în 1979 şi New York Law School în 1983.

Te-ar putea interesa și: